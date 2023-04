Elenco do Palmeiras no Paulistão 2023. Foto: Reprodução Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras e Água Santa disputaram a final do Campeonato Paulista neste domingo, 9 de abril, no Allianz Parque

Com goleada, Palmeiras é campeão do Paulistão 2023

O Palmeiras é o campeão paulista de 2023! O Verdão conseguiu reverter o resultado do primeiro jogo e assim consagrar-se o vencedor do Campeonato Paulista. Com o Allianz Parque lotado neste domingo, 9 de abril, o Palmeiras superou o Água Santa por 4x0. Confira como foi a trajetória do alviverde.

Este é o 25º título paulista do Verdão na história e o segundo na temporada. Sob o comado de Abel Ferreira, o clube venceu o Paulistão pelo segundo ano consecutivo.

A final teve 2 gols do Gabriel Menino, 1 Endrick e mais 1 do Flaco Lopez.

Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras é campeão paulista. Este, no entanto, é o segundo título que o Verdão conquista na temporada de 2023, já que superou o Flamengo na Supercopa do Brasil. O português Abel Ferreira caminha para ser um dos mais bem sucedidos técnicos de futebol da história do Palmeiras. O caminho do alviverde até a final foi difícil. O clube até teve problemas no início, mas logo conseguiu superar ao ocupar a liderança do grupo D com 28 pontos, garantidos em oito vitórias e quatro empates, além de ter a melhor campanha da competição. Ganhou do São Bernardo nas quartas de final por 1 x 0, depois superou o Ituano por 1 x 0 na semifinal. No primeiro da final, entretanto, perdeu para o Água Santa por 2 a 1, com dois gols de Bruno Mazenga. Neste domingo, conseguiu dar a volta por cima para faturar o troféu.

Este é o 25º título do Palmeiras no Campeonato Paulista, o segundo do treinador português.

Mesmo sem conquistar o título, ao carimbar o passaporte para a final do Campeonato Paulista, o Água Santa fez história.

Qual é a premiação do Paulistão?

Além do título, a taça e a medalha dourada, o campeão do Paulistão vai embolsar a premiação de R$ 5 milhões como forma de recompensa da Federação Paulista de Futebol.

Para não sair de mãos vazias, o segundo colocado ficará com R$ 1,65 milhão. Em todo o Brasil, o Campeonato Paulista é um dos poucos estaduais que dá premiação em dinheiro para o vencedor. Algumas federações, entretanto, optam por dar carros ou bônus aos times.

No ano passado, o Palmeiras ficou com R$ 3,5 milhões, enquanto o São Paulo levou R$ 1,15 milhão.

Time do Palmeiras em 2023

Sob o comando do português Abel Ferreira, o Palmeiras levanta a taça do Paulistão pela 25ª vez na história. A conquista, entretanto, não seria possível sem o grande elenco que entram em campo todas as rodadas. O resultado foi perfeito, e agora a taça segue para a Academia de Futebol do Palmeiras.

Confira o elenco profissional completo do Palmeiras, campeão paulista de 2023.

GOLEIROS:

Weverton (21)

Marcelo Lomba (42)

Vinicius (1)

ZAGUEIROS:

Gustavo Gómez (15)

Luan (13)

Murilo (26)

Naves (34)

LATERAIS:

Garcia (32)

Marcos Rocha (2)

Mayke (12)

Piquerez (22)

Vanderlan (6)

MEIAS:

Bruno Tabata (11)

Eduard Atuest (20)

Fabinho (35)

Gabriel Menino (25)

Jailson (30)

Jhon Jhon (40)

Richard Ríos (27)

Raphael Veiga (23)

Zé Rafael (8)

ATACANTES:

Artur (14)

Breno Lopes (19)

Dudu (7)

Endrick (16)

Giovani (17)

Rony (10)

Rafael Navarro (29)

José Manuel López (18)

Time do Água Santa em 2023

Sob o comando de Thiago Carpini, o Água Santa

Confira o elenco profissional completo do Água Santa

GOLEIROS:

Ygor Vinhas

Gabriel Mesquita

Christofer

Matheus

LATERAIS:

Gabriel Inocêncio

Rhuan Ferreira

Patrick Brey

Reinaldo

Thiaguinho

ZAGUEIROS:

Rodrigo Sam

Anderson

Joilson

Didi

Marcondes

MEIAS:

Cristiano

Kadi

Ramon Vinicius

Lelê

Patrick Allan

Thiaguinho

Luan Dias

Igor Henrique

Villian

ATACANTES:

David Kaiki

Bruno Xavier

Lucas Tocantins

Junior Todinho

Ronald

Bruno Mezenga

Korek

Palmeiras é o segundo maior campeão do Paulista

Com a conquista deste domingo, o Palmeiras aumenta vantagem na lista dos maiores campeões do Campeonato Paulista. Este é o título de número 25, com cinco a menos que o Corinthians, time na liderança do ranking.

O primeiro troféu conquistado foi em 1920, quando o Palestra Itália venceu o Paulistano. O time seguiu dominando o cenário do estadual por outros anos. No ano passado, venceu o São Paulo de virada para consagrar o seu nome na lista dos maiores vencedores.

O Palmeiras conquistou o Paulistão nos anos de 1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022 e 2023.

Confira a lista completa dos campeões.

Corinthians - 30 títulos

Palmeiras - 25 títulos

São Paulo - 22 títulos

Santos - 22 títulos

Paulistano - 11 títulos

São Paulo Athletic - 4 títulos

Portuguesa - 3 títulos

AA das Palmeiras - 3 títulos

Ituano - 2 títulos

Internacional SP - 2 títulos

São Bento - 2 títulos

Germânia - 2 títulos

Americano - 2 títulos

RB Bragantino - 1 título

São Caetano - 1 título

Inter de Limeira - 1 título

Juventus - 1 título

Albion - 1 título

