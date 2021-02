Palmeiras e Tigres (7/2): onde assistir e escalações do Mundial de Clubes

Palmeiras e Tigres se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes. Estreando nesta edição do torneio, o Verdão busca a vitória para chegar à final e disputar o tão sonhado título. Já a equipe mexicana disputa pela primeira vez a competição e então venceu o Ulsan Hyundai nas quartas de final.

Onde assistir Palmeiras x Tigres?

O confronto entre Palmeiras e Tigres terá transmissão ao vivo da TV aberta, isso porque a Rede Globo transmitirá a partida do clube paulista para todo o país. No entanto, o SporTV também exibe o duelo, mas na TV fechada.

Provável escalação do confronto

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo e Dueñas; Rafael Carioca, Pizarro e Meza; Quiñones, Aquino e Gignac.

Semifinais do Mundial de Clubes

Tigres x Palmeiras – 15h

8/2

Al Ahly x Bayern de Munique – 15h

Como Palmeiras e Tigres chegam para o jogo?

Fazendo sua estreia nesta edição do Mundial de Clubes, o Verdão encara o Tigres-MEX na busca de garantir sua vaga na final. O time de Abel Ferreira garantiu a vaga no torneio, logo depois de vencer a final da Libertadores diante do Santos. Sem um título de Mundial reconhecido por todos, o Alviverde é o único clube paulista sem o troféu da competição intercontinental. Por isso, busca seu caneco para encerrar com as brincadeiras dos rivais.

Já o Tigres disputa o Mundial pela primeira vez em sua história. Campeão da Ligas dos Campeões da Concacaf, o clube mexicano então busca conseguir seu primeiro título da competição. O time comandado pelo brasileiro Tuca venceu o Ulsan Hyundai nas quartas de final, por 2 a 1, com dois gols do atacante Gignac. E, caso avance no campeonato, fará história conseguindo chegar à final em sua primeira participação no torneio.