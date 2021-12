Pelo jogo de ida, equipes disputam a grande final do torneio paulista de futebol na categoria de base

Palmeiras x Mirassol: onde assistir a final do Paulista Sub-20 (19/12)

As equipes de Palmeiras x Mirassol se enfrentam neste domingo, 19/12, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista Sub-20. Dessa maneira, saiba onde assistir a final ao vivo hoje.

Onde assistir Palmeiras x Mirassol na final do Paulista Sub-20 hoje: O canal do Paulistão no Youtube, de graça para todo o Brasil, o Eleven Sports e a TV Paulistão Play, vão transmitir a final do Campeonato Paulista Sub-20 hoje ao vivo neste domingo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV Paulistão Play, Eleven Sports e Youtube do Paulistão de graça

O Palmeiras teve um longo caminho até alcançar a final do Paulista Sub-20. Na fase do mata-mata, passou por São Caetano nas oitavas, depois os Santos nas quartas de final e, por fim, a Ferroviária por conseguiu anotar seis gols ao todo pelo confronto. Agora, entra em campo com toda a confiança necessária.

Do outro lado, o Mirassol também esbarrou em pedreiras para chegar até aqui. Nas oitavas, passou pelo Capivariano, depois o Desportivo Brasil e, por fim, o tradicional Audax na semifinal. Agora, o time do interior paulista promete dar o seu melhor para abrir vantagem na final e decidir em casa.

Escalações de Palmeiras e Mirassol:

O confronto deste domingo promete ser completamente equilibrado já que as duas equipes contam com bons jogadores e partem em rumo ao título da competição na temporada. Por isso, o torcedor não deve perder nenhum lance pelos gramados.

Palmeiras: Mateus; Ian, Bruno Menezes, Michael, Lucas Freitas; Fabinho, Gabriel Silva, Bicalho; Giovani, Vitinho, Victor Henrique

Mirassol: Wesley, Guilherme, Octavio, Frank, Eduardo, Gabriel, Reinaldo, Wellington; Danilo, Arthur.

