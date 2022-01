Paragominas x Remo: onde vai passar na TV, horário e escalações – 30/01

A TV Cultura do Pará vai transmitir o jogo ao vivo entre Paragominas x Remo neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paraense no Estádio Arena do Município Verde. Dessa maneira, saiba como assistir ao jogo do Remo hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Remo hoje A TV Cultura do Pará vai transmitir o jogo entre Paragominas e Remo neste domingo, a partir das quatro horas da tarde, com cobertura completa e de graça para todo o estado na TV aberta. O canal da Cultura no Youtube também vai retransmitir o jogo de hoje com imagens exclusivas e ao vivo para todos os internautas que preferem acompanhar de maneira online.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TV Cultura (PA)

LiveStream: Youtube

O Paragominas não teve a estreia que gostaria de ter no Campeonato Paraense este ano. Diante do Castanhal, o elenco acabou derrotado jogando fora de casa e, agora, pelo grupo A, aparece na lanterna sem nenhum ponto sequer para disputar. É por isso que, neste domingo, espera contar com o fator casa com a torcida cheia para seguir vivo na luta pela liderança.

Enquanto isso, o Remo teve uma boa estreia diante do Amazônia Independente, jogando em casa, por 1 a 0. No entanto, se quiser seguir o seu caminho até a grande final como o favorito da temporada, precisa novamente garantir os três pontos e, dessa maneira, tomar a liderança no grupo C para si, enquanto aparece em segundo lugar.

Provável escalação do Paragominas: Dida; Mateus, Talysson, Wallace, Janilson; Jonatas, Paulo de Tarcio, Ted Love, Felipinho; Jefinho

Provável escalação de Remo: Vinicius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon, Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Pingo, Erick Flores; Bruno Alves, Brenner, Ronald

