Paraguai x Chile: onde assistir AO VIVO e horário do jogo hoje (11/11)

Paraguai x Chile se enfrentam nesta quinta-feira, 11, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas, de olho nas vagas para a Copa do Mundo 2022. As seleções fazem o confronto no Estádio Defensores del Chaco, às 20 horas. Veja então como assistir a partida em tempo real e tudo sobre o duelo.

Onde vai passar o jogo do Paraguai x Chile ?

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas, mas não exibe o confronto na TV aberta. No entanto, a partida terá transmissão exclusiva no país pelo SporTV3. O canal de TV por assinatura faz a cobertura da confronto ao vivo.

Data: 11 de novembro 2021

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco – Assunção (PAR)

Onde assistir Paraguai x Chile hoje: SporTV3

Últimas notícias das seleções

Sem vencer há três rodadas das Eliminatórias, a seleção paraguaia se afastou da briga pelas vagas à Copa do Mundo, no entanto, o sonho ainda permanece. O Paraguai está em em oitavo lugar, com 12 pontos, mas a quatro do G-4. Um triunfo recoloca a Albirroja na disputa.

Por outro lado, a seleção chilena venceu duas partidas consecutivas e saltou para o sexto lugar. Com 13 pontos, os chilenos agora buscam engatar na competição para se aproximarem das vagas de classificação ao Mundial.

Qual a provável escalação Paraguai x Chile?

Na busca pela vitória e de olho na próxima Copa do Mundo, os treinadores das duas seleções vão a campo com o que de melhor possuem no elenco convocado. Confira a escalação do jogo do Paraguai x Chile hoje:

Paraguai: Antony; Alonso, Balbuena, Gomez e Escobar; Villasanti, Sánchez e Ortiz; Sanabria, Almirón e Amarilla.

Chile: Bravo; Montecinos, Medel, Maripán e Mena; Vidal, Pulgar e Valdés; Brereton, Vargas e Alexis Sánchez.

Torcedores no país podem acompanhar o jogo da Paraguai x Chile hoje, com exclusividade por meio do SporTV3 nos canais fechados.

