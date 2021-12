Paris FC x Lyon: onde assistir a Copa da França e escalações – 17/12

Pela primeira rodada da Copa da França, as equipes de Paris FC x Lyon se enfrentam nesta sexta-feira, 17/12, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Stade Sébastien Charléty. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Paris FC x Lyon: O canal Fox Sports disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da França ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Sébastien Charléty, cidade de Paris, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Paris FC joga atualmente na segunda divisão francesa, ocupando a quarta posição com 33 pontos. Ao todo, o elenco contabiliza dez jogos vencidos, três empates e cinco derrotas, isto é, faz uma boa campanha e pode vencer facilmente o jogo de hoje para seguir até a próxima fase.

Do outro lado, o Lyon disputa a primeira divisão francesa, ocupando a décima terceira posição da tabela com 23 pontos marcados. A situação não é boa para o elenco, já que na temporada passada teve um desempenho fenomenal ao terminar na parte de cima. Agora, o clube soma apenas seis vitórias, sete empates e cinco derrotas, vindo de um empate com o Lille.

Escalação de Paris FC e Lyon:

Ndiaye, Mandouki, Arab, Lopez, Demarconnay, Campanini ainda se recuperam de suas lesões e por isso estão fora do jogo de hoje.

Já os visitantes não podem contar com Jason Denayer, Diomande, Henrique e Adeialde, lesionados.

Paris FC: De Marconnay; Camara, Bernauer, Kanté, Hanin; Siby, Name, Guillavogui, Gory; Diakité; Laura

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva, Gusto; Thiago Mendes, Caqueret, Bruno Guimarães; Aouar, Lucas Paquetá, Slimani

