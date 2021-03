Parma x Inter de Milão: onde assistir e possíveis escalações (04/03)

Parma e Inter de Milão se enfrentam nesta quinta-feira (04) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Conte amplia a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Parma x Inter de Milão: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem Parma e Inter de Milão para o jogo?

Em 19º com quinze pontos, o Parma luta para escapar da zona de rebaixamento nesta temporada. Ao todo, tem duas vitórias, nove empates e treze derrotas. Então, no jogo de hoje, a equipe entra em campo sem Conti, Gervinho e Cornelius.

Em primeiro lugar com cinquenta e seis pontos, a Inter de Milão busca aumentar a vantagem ao vencer o confronto de hoje. Além disso, a equipe de Conte também contou com a ajuda do rival Milan, que ficou no empate ontem. Ademais, não possui nenhuma nova baixa no plantel.

Possíveis escalações

Possível Parma: Sepe; Alves, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Brunetta, Mihăilă, Karamoh.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

No sábado (27), o Parma ficou no 2 a 2 com o Spezia jogando fora de casa. Por fim, a Inter venceu por 3 a 0 a equipe do Genoa jogando em casa, em Milão.

