Passa no SBT? Horário e onde assistir o jogo do Barcelona na La Liga hoje (25/9)

O Barcelona recebe o Getafe nessa quarta-feira dia 25 de setembro, a partir das 16 horas (horário de Brasília). A partida será no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, e terá transmissão para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Barcelona?

O jogo do Barcelona de hoje será transmitido a partir das 16h pela TNT e Disney+ na internet. O SBT não vai transmitir a partida.

Os visitantes estão na zona de rebaixamento no momento, enquanto os gigantes catalães estão quatro pontos à frente no topo. Hansi Flick viu seu time derrotar o Villarreal por 5 a 1 no fim de semana, enquanto os homens de Jose Bordalas empataram com o Leganes graças a um pênalti de Borja Mayoral.

Com seis vitórias em seis partidas, o Barcelona lidera a tabela da La Liga atualmente.

O Getafe, por outro lado, empatou por 1 a 1 com o Leganes na partida anterior. Eles ainda não conseguiram uma vitória na liga e estão definhando na 18ª posição na classificação.

Notícias do Barcelona

- Até agora nesta temporada, o Barcelona ocupa o primeiro lugar na LaLiga em diferencial de gols, com +17.

- Com um diferencial de chutes de +9,8 por jogo, o Barcelona ocupa o primeiro lugar na LaLiga.

- O Barcelona tentou 64 cruzamentos nesta temporada, o 15º na liga nessa categoria.

- O Barcelona é o sexto na LaLiga em passes longos tentados, com 289 na temporada.

Insights do Getafe

- Com -2 na temporada, o Getafe ocupa a 11ª posição na LaLiga em saldo de gols.

- Na LaLiga desta temporada, o Getafe ocupa o quarto lugar em diferencial de chutes, com +5,8 por partida.

- Nesta temporada, o Getafe tentou 86 cruzamentos, quarto na LaLiga.

- As 274 tentativas de passes longos do Getafe o colocam em 11º lugar na LaLiga.

