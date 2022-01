Paulista x Ceará: onde assistir, horário e escalações da Copinha (11/01)

Pela terceira rodada da Copinha, as equipes se enfrentam nesta terça-feira com transmissão

Paulista x Ceará entram em campo nesta terça-feira, 11/01, com a bola rolando a partir das 15h15 (Horário de Brasília), em confronto da terceira rodada no grupo 18 da Copinha pelo Estádio Doutor Jayme Cintra. Com transmissão online, confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta terça-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Em segundo lugar no grupo 18, o Paulista deve entrar em campo com toda a confiança necessária para brigar pela primeira posição. Isso porque, com 3 pontos, o elenco paulista pode destronar o São Bernardo da liderança e avançar até a segunda fase da Copinha com a vantagem.

Enquanto isso, o Ceará não fez uma boa campanha na fase de grupos da Copinha. Na primeira rodada empatou com o Bragantino-PA, enquanto novamente ficou na igualdade diante do São Bernardo. Agora, tem o dever de garantir os três pontos nesta terça-feira se quiser disputar o mata-mata.

Escalações de Paulista x Ceará:

Paulista: Gabriel Chaves; Leonardo, Guilherme Moraes, Gabriel Hilario, Lucas; Josembergue, Enzo, Matheus Silva, Bruno; Klinsmann, Wanderson

Ceará: Wilder; Atila, Jonathan, Rubens, Matheus Jatobá; Pedro Igor, Wendell, Felipe Micael, Romarinho; João Victor, Jefferson

Leia também:

Onde vai ser a final da Copinha 2022?