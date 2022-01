Paysandu x Bragantino: onde vai passar, horário e escalações – 26/01

Jogando pela primeira vez em 2022, Paysandu x Bragantino prometem bom confronto nesta quarta-feira, 26/01, com a bola rolando às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paraense no Estádio Leônidas Sodré de Castro. Com transmissão ao vivo pela TV, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Paysandu hoje O jogo do Paysandu x Bragantino hoje vai passar na TV Cultura ao vivo com cobertura completa e de graça na TV para todo o estado do Pará. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Cultura (PA) no Youtube, com retransmissão também para todo o público que deseja assistir.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: TV Cultura (PA)

LiveStream: Youtube de graça para todo o Brasil

Escalações de Paysandu x Bragantino

O Paysandu é o atual campeão paraense. Nesta quarta-feira, promete realizar uma boa partida enquanto busca traçar os mesmos passos da temporada passada para conquistar o seu 50º título este ano. No elenco, contratações e renovações podem ser vistas.

Do outro lado, o Bragantino está disposto a repetir a boa campanha que fez no ano passado pelos gramados do Campeonato Paraense. Ao terminar em terceiro lugar no grupo A, enfrentou o próprio Paysandu nas quartas, mas acabou derrotado e assim eliminado.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel; Igor Carvalho, Heverton, Genílson, Lucas; José Aldo, Bileu, Thiago Felipe, Ricardinho; Robinho, Henan

Provável escalação de Bragantino: Ferrari; Cláudio, Ronny, Matheus Vila, Jorge Luiz; Valker, Davi, Rodrigo, Hercules; Arian, Tiago Souza

Como funciona o Campeonato Paraense?

Em todas as temporadas, doze equipes disputam o Campeonato Paraense, divididas em três grupos, A, B e C, com quatro integrantes cada onde por oito rodadas, enfrentam os adversários dos grupos ao lado.

Com o fim da primeira fase, somente os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, assim como os dois melhores terceiros colocados. Nas quartas, os confrontos são realizados em ida e volta, isto é, cada elenco joga uma vez em sua casa.

O torneio segue até as semifinais e, por fim, os dois finalistas disputam o título da temporada do Campeonato Paraense.

GRUPO A: Água de Marabá, Amazônia Independente, Paragominas, Paysandu

GRUPO B: Bragantino-PA, Tapajós, Itupiranga, Tuna Luso

GRUPO C: Caeté, Castanhal, Remo, Independente-PA

