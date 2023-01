Pelé jogou pelo Vasco na carreira? Entenda a história

A carreira de Pelé tem grandes histórias e celebrações, e uma delas é o fato de já ter vestido a camisa do Vasco, memória marcante no clube. Mas você sabia que além de ter representado o clube, o Rei também é torcedor do Cruz-Maltino?

Relembre a curiosa história envolvendo Pelé.

Quando Pelé vestiu a camisa do Vasco?

Pelé vestiu a camisa do Vasco em 1957, durante o Torneio do Morumbi, amistoso disputado em 19 até 29 de junho, segundo o jornal Lance. O Santos cedeu o jogador para o Cruz-Maltino, formando assim o combinado Santos/Vasco já que grande parte dos atletas de ambos os grupos estavam na Europa.

Com apenas 16 anos, Pelé fez um dos seus primeiros jogos no Maracanã. O torneio amistoso reuniu diferentes equipes como São Paulo, o combinando entre Vasco e Santos além de outros participantes do Brasil e também da Europa.

O momento marcou, inclusive, um dos primeiros jogos de Pelé no Maracanã. Com apenas 16 anos, ele ajudou o Vasco a vencer o Belenenses por 6 a 1, com três gols. Depois, empatou com o Dínamo Zagreb, Flamengo e São Paulo, por 1 a 1 em todos os embates, com gols do Rei em cada confronto. As informações são do site do Vasco.

O que muitos não sabem é que, por conta desse desempenho mostrado em campo, Pelé foi convocado para representar a Seleção Brasileira contra a Argentina.

Mais tarde, em 1969, Pelé voltou ao Maracanã mas desta vez como jogador do Santos. Ele marcou o seu milésimo gol na carreira contra o Vasco, aos 29 anos, de pênalti.

Confira o vídeo do gol e o momento da volta olímpica de Pelé no Maracanã.

Que o Rei Pelé marcou seu milésimo gol em um jogo diante do seu clube do coração muita gente sabe. AGORA, você sabia que ele deu a volta olímpica com uma camisa do Vasco e o número 1000?

Pelé confirmou torcida para o Vasco

Você sabia que além de vestir a camisa por um curto campeonato, Pelé também era torcedor assumido do Vasco? Em entrevista ao canal Pilhado no Youtube em 2020, o Rei declarou a sua torcida para o Cruz-Maltino do Rio de Janeiro, dono de quatro títulos brasileiros.

Ao ser questionado pelo repórter Thiago Asmar, Pelé afirmou "fui não, eu sou Vasco ainda. Para quem não se lembra eu sou ainda".

Pelé ainda relembrou como se tornou admirador do Vasco.

"Em Bauru a maioria dos meus amigos, dos amigos do meu pai eram Corinthians. Era São Paulo, tinha o BAC (Bauru Atlético Clube), o Noroeste mas do Brasil a maioria era corintiano. E eu não sei porque cargas d'água eu saí Vasco, comecei a gostar do Vasco.

Todo mundo começou a me perturbar e eu falei 'Pô, mas eu tenho o direito de escolher o time. O meu time todo mundo sabe que é o Santos, eu jogo no Santos. Mas eu sou vascaíno porque naquela época o meu pai jogava com um jogador que chamava Marinho, centroavante, e ele foi para o Vasco. Sei lá, deu essa coisa com o Vasco. E por coincidência eu acabei jogando no Vasco em um Brasileiro".

Em 1977, em entrevista para o programa Vox Populi, da TV Cultura, Pelé também chegou a falar sobre ser vascaíno.

Confira o trecho da entrevista de Pelé.



Carreira de Pelé no futebol

Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé, nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, mas logo ganhou o mundo com a qualidade excepcional com a bola nos pés e o talento único dentro de campo.

O amor pelo esporte veio do Pai, Dondinho, que também era jogador. A família mudou-se para Bauru, para seguir o pai em seu trabalho. Logo, Pelé começou a dar os primeiros passos também em sua carreira, integrando a categoria de base do Santos em 1956.

Com a qualidade técnica, rapidez e faro para gols, Pelé logo conquistou o seu espaço no time profissional. Com o sucesso, ganhou também a convocação para a Seleção Brasileira com apenas 17 anos. Desde então, ele conquistou três títulos mundiais: em 1985, 1962 e em 197.

Em 1975, Pelé decidiu se aventurar nos Estados Unidos para jogar no NY Cosmos, onde ficou por três temporadas. Mais tarde, em 1977, pendurou as chuteiras de maneira definitiva do futebol.

Em 29 de dezembro de 2022, o mundo se despediu do Rei do futebol. Devido à complicações do câncer de cólon, Pelé morreu aos 82 anos.

