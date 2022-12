Quem é a mãe do Pelé e qual a idade dela? Conheça a Dona Celeste

Saiba quem é a mãe do maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento

Considerado o maior jogador de futebol do mundo, Pelé, o Rei do futebol, faz da sua vida um livro aberto. Com sete filhos e três casamentos, o ídolo do Santos levanta a curiosidade dos apaixonados pelo esporte que procuram saber tudo sobre o Rei. Uma delas é para saber quem é a mãe do Pelé, quantos anos ela tem e o que faz.

Quantos anos tem a mãe do Pelé?

Maria Celeste Arantes do Nascimento, a mãe do Pelé, completou 100 anos em 20 de novembro de 2022. Nas redes sociais, o filho três vezes campeão da Copa do Mundo da FIFA celebrou o aniversário da querida mãe.

Celeste teve Pelé na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Na época, era casada com João Ramos do Nascimento, o famoso "Dondinho", o pai do Rei. Depois, a família se mudou para Bauru, em São Paulo.

Em 1956, a família novamente mudou de cidade, desta vez para Santos, com o intuito de acompanhar Edson Nascimento a jogar futebol no Peixe. Dondinho foi jogador de futebol em Bauru, mas não obteve sucesso em sua carreira como profissional.

Além de Pelé, Dona Celeste tem outros dois filhos: Maria Lúcia do Nascimento Magalhães e Jair Arantes do Nascimento, o Zoca.

Zoca, que também foi jogador de futebol, faleceu em Santos em 2020 por complicações de câncer de próstata aos 77 anos. Segundo o portal GE, Jair jogou no Santos entre os anos de 1961 e 1962, mas em breve passagem. Foram 15 jogos e quatro gols.

Sobre a filha Maria Lúcia poucas informações estão disponíveis. É sabido que Pelé mantém contato com a irmã, que também mora em Santos.

Hoje, Celeste mora com a filha Maria Lúcia em Santos, segundo o jornal Placar. A mãe do Rei pouco fala e também precisa de cuidados especiais como cuidadora para comer e tomar banho. Ela mantém contato com os filhos e netos, mesmo com a idade avançada.

No aniversário de 100 anos de Dona Celeste, a mãe do Pelé, confira o post do filho em homenagem. "Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu o ex-jogador.

Saúde de Pelé preocupa fãs

O frágil estado de saúde do Rei tomou conta dos noticiários em dezembro de 2022. A mulher Márcia Aoki e um cuidador levaram o ex-jogador do Santos para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o Rei apresentar inchaço no corpo. Desde então, em dezembro de 2022, Pelé está internado por mais de vinte dias.

Pelé sofre com câncer de cólon desde setembro de 2021. Em janeiro de 2022, a ESPN revelou que o craque também sofreu com a doença no fígado e pulmão. A quimioterapia no último, entretanto, já não faz efeito no ex-jogador, o que preocupa familiares e até mesmo simpatizantes do astro.

O último boletim médico divulgado pela equipe médica do hospital, em 21 de dezembro, informou que o quadro de saúde de Pelé piorou. Nas redes sociais, as filhas e os filhos do três vezes campeão da Copa do Mundo permanecem no hospital ao lado do Rei,

