Pelo italiano, onde ver o jogo da Juventus x Sampdoria hoje (12/03/2023)

Encontro das equipes de Juventus e Sampdoria neste domingo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Italiano

Depois de tropeçar contra a Roma, a equipe da Juventus volta a jogar neste domingo (12) no Campeonato Italiano para enfrentar a Sampdoria, em confronto válido pela 26ª rodada. O jogo da Juventus hoje vai acontecer no Juventus Stadium, em Turim, com início às 16h45 (Horário de Brasília).

A equipe da Velha Senhora perdeu quinze pontos após a severa punição da Corte Federal da Federação Italiana de Futebol. Neste momento, o time ocupa a oitava posição com 35 pontos, conquistados em 15 vitórias, cinco empates e cinco empates (com exceção dos pontos retirados).

Do outro lado, a Sampdoria vem na última posição com 12 pontos, somados em duas vitórias, seis empates e 17 derrotas. Se quiser brigar contra o rebaixamento, os visitantes terão que somar os três pontos neste domingo de qualquer modo.

Como assistir ao jogo da Juventus x Sampdoria?

O jogo da Juventus e Sampdoria hoje no Campeonato Italiano será transmitido na ESPN 4 e Star Plus ao vivo para todo o Brasil neste domingo. Sem transmissão na TV aberta, o torcedor tem duas opções para acompanhar o embate da temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juventus (@juventus)

Principais Jogadores da Juventus

Dusan Vlahovic é um dos principais contribuidores da Juventus, com oito gols e duas assistências.

Filip Kostic é outro jogador-chave da Juventus, com dois golos e sete assistências.

Com seis gols e uma assistência, Arkadiusz Milik também está produzindo para a Juventus.

Angel Di Maria tem quatro gols e três assistências.

Principais Jogadores da Sampd0ria

Manolo Gabbiadini, da Sampdoria, tem quatro gols e uma assistência.

Tommaso Augello tem um gol (em sete finalizações, 1,0 por jogo) e duas assistências.

Tomas Rincon não tem gols, mas dá duas assistências.

Abdelhamid Sabiri tem dois gols (em 18 finalizações, 1,0 por jogo).

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano