Pelo Paulistão, jogo do Corinthians x Palmeiras hoje tem transmissão na TV aberta

Clássico paulista entre as equipes será realizado nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras protagonizam o encontro mais aguardado pelos torcedores: o primeiro Derby Paulista da temporada, em jogo pela 9ª rodada do Paulistão. A bola vai começar a rolar às 21h30 (Horário de Brasília) e a boa notícia é que o clássico vai passar na TV em todo o Brasil, assim como no streaming.

Com exclusividade a TNT, canal da TV fechada, e a HBO Max, serviço de streaming da Turney, exibem o clássico ao vivo nesta quinta-feira para todo o Brasil. O clássico não tem transmissão na TV aberta.

TNT: o canal TNT está disponível na TV paga. É só sintonizar o televisor e torcer. Dá para encontrar a emissora na Sky (108/508), na Claro/Net (151/651), Oi (48/548), e na Vivo (648/100/657/892).

HBO MAX: O serviço de streaming do HBO Max está disponível tanto no site (www.hbomax.com) como nos aplicativos para celular, tablet, smartv, videogames. Basta acessar a plataforma, inserir o email e a senha de usuário e acompanhar ao vivo o jogo do Corinthians.

Escalações jogo do Corinthians x Palmeiras

Veja quem entra em campo hoje no Derby Paulista"

Provável escalação do jogo do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Cantillo segue lesionado no elenco do Corinthians.

Provável escalação do jogo do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. O goleiro Marcelo Lomba é o único desfalque do técnico Abel Ferreira.

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves

Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel

VAR: Marcio Henrique de Gois

Torcida única no Derby Paulista

Todos os clássicos do estado de São Paulo são disputados com torcida única, no caso a dos anfitriões. A decisão foi tomada pelo Ministério Público em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) após a morte de um torcedor na cidade de São Paulo, com episódio marcado por brigas entre torcedores do Palmeiras e Corinthians.

Em abril de 2016, domingo, as equipes em questão disputariam no Pacaembu a rodada do Campeonato Paulista. No entanto, segundo o UOL, torcedores palmeirenses e corintianos brigaram na zona leste da capital, e uma pessoa foi morta. Membros das organizadas foram presos.

Desde então, clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos sempre acontecem com torcida única, não importa o campeonato.

Após o episódio da emboscada, maior torcida organizada do Palmeiras solta um comunicado oficial prometendo punição a quem cometer atos de violência. Nota sai um dia antes do Dérbi na casa do Corinthians (com torcida única). pic.twitter.com/jVqGxvLTqe — Vessoni (@Vessoni) February 15, 2023

Próxima fase do Paulistão

Os dois primeiros de cada grupo no Campeonato Paulista se classificam para as quartas de final. Corinthians e Palmeiras estão em chaves distintas, mas são favoritos para conquistarem a vaga no mata-mata.

As quartas do Paulistão serão disputadas em 12 de março, domingo, com horário a ser definido. No entanto, os quatro jogos devem acontecer em horários diferentes.

A semifinal vai acontecer em 19 de março, também sem horário marcado.

Já os dois jogos da final vão ser em 02 e 09 de abril, ambos domingos, com o time de melhor campanha decidindo em casa.

