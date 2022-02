Peru x Equador: onde vai passar, horário e escalações do jogo – 01/02

Em confronto válido pela 16ª rodada as Eliminatórias Sul-Americanas, as equipes de Peru x Equador se enfrentam nesta terça-feira, 01/02, a partir das 23h (horário de Brasília), jogando no Estádio Nacional de Lima. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo pela TV e online.

Onde assistir Peru x Equador ao vivo hoje

O jogo entre Peru e Equador hoje terá transmissão do canal SporTV 3, disponível ao vivo somente pela TV paga e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Premiere, serviço de streaming pago através do site ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 23h (horário de Brasília)

TV: SporTV 3

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

A seleção do Peru surpreendeu ao vencer a Colômbia na última quinta-feira pela rodada das Eliminatórias. Agora, ocupando a 4ª posição da classificação nas Eliminatórias, o elenco tem 20 pontos e, se vencer o jogo de hoje, fica ainda mais próximo da parte de cima e consequentemente da vaga no Mundial da FIFA. Por fim, venceu seis partidas, empatou cinco e perdeu sete.

Enquanto isso, o time do Equador aparece em terceiro lugar com 24 pontos, isto é, está apenas um passo de garantir a classificação de maneira direta para o Mundial do Catar, realizado em novembro deste ano. A nova sensação do futebol sul-americano contabiliza sete partidas ganhas, três empates e cinco derrotas.

Escalação do jogo do Peru e Equador hoje

A equipe do Peru não tem desfalques para o jogo desta terça.

O goleiro Domínguez foi expulso na última rodada e por isso não está disponível hoje.

Escalação do jogo do Peru hoje: Gallese; Corzo, Zambrano, Callens, López; Tapia, Peña, Yotún, Cueva, Carrillo; Lapadula

Escalação do jogo da Equador hoje: Ramírez; Preciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñan; Gruezo, Caicedo, Franco; Estrada, Valencia, Plata

Relembre o último jogo entre Peru x Equador.

Leia também:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa: veja a classificação atualizada