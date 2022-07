Peru x Venezuela feminino: onde assistir a Copa América hoje (15/7)

Tem Peru x Venezuela feminino na Copa América hoje! Nesta sexta-feira, 15/07, as seleções se enfrentam no Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armenia, pela terceira rodada do grupo B na competição. A partida tem início às 21h (horário de Brasília), com todas as informações disponíveis a seguir.

Este ano, a Colômbia foi o país escolhido para receber a competição feminina da Conmebol.

Onde assistir Peru x Venezuela feminino hoje?

O jogo do Peru x Venezuela feminino hoje não tem transmissão pela TV ou online, para a tristeza dos apaixonados por futebol.

A única maneira de acompanhar o confronto da Copa América Feminina nesta sexta é através das redes sociais, mas sem imagens. Os perfis oficias das seleções narram os lances através de tweets e fotos ao vivo para todos os seguidores, seja no Twitter, Facebook ou até no Instagram.

O perfil do Peru é @SeleccionPeru enquanto a seleção venezuelana é @FemeninoFVF.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir Peru x Venezuela feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Centenário de Armenia, cidade de Armenia, na Colômbia,

Como estão Peru e Venezuela na Copa América Feminina?

Ocupando a quarta posição do grupo B sem pontos marcados, a seleção do Peru ainda não venceu na competição feminina. Porém, na rodada de abertura a equipe não entrou em campo, enquanto na segunda sofreu goleada das jogadoras argentinas. Por isso, vê na rodada desta sexta-feira a oportunidade de entrar na disputa.

Do outro lado, a Venezuela vem em segundo lugar com 3 pontos no grupo, tendo uma vitória. Na primeira rodada, a equipe venceu o Uruguai por 1 a 0, enquanto na segunda não entrou em campo. Agora, vê e oportunidade de somar os três pontos para assumir a liderança.

Escalação de Peru x Venezuela:

Escalação da Peru: Sánchez; Llamoca, Herrera, Grace Kelly Cagnina; Arévalo, Martínez, Ariana Francesca Muñoz, Flores; Dorador, Kimball e Canales.

Escalação do Venezuela: Cáceres; Romero, Herrera, Gimenez, Gutiérrez; León, García, Viso Garrido, Castellanos; Paola del Carmen e Altuve.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Disputam a Copa América no futebol feminino dez seleções da América do Sul. Sob o mesmo formato do masculino, elas são divididas em dois grupos de cinco.

Por cinco rodadas, as equipes disputam entre si onde buscam alcançar o maior número de pontos necessários para se classificar até a próxima fase. Lembrando que cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

A equipe líder e a segunda colocada avançam para a semifinal, enquanto as terceiras disputam o quinto lugar.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Equador – 3 pontos

4 Chile – 0 ponto

5 Bolívia – ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – ponto

