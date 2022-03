Ponte Preta x Ituano: onde assistir e que horas vai passar hoje (19/03)

Ponte Preta x Ituano entram em campo neste sábado, começando às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na última rodada do Campeonato Paulista de 2022. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir ao vivo.

O time da Ponte tomou goleada do Corinthians na última rodada, enquanto o Ituano venceu o RB Bragantino, já classificado para a próxima fase da competição.

Onde assistir Ponte Preta x Ituano

A partida entre Ponte Preta e Ituano hoje vai passar ao vivo no pay-per-view Premiere e TV Paulistão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado no portal (www.paulistaoplay.com.br), por R$34,99.

Escalações de Ponte Preta x Ituano:

O elenco da Ponte Preta já não tem mais chances de se classificar até a próxima fase do Paulistão. No grupo D, aparece em última posição com 8, ou seja, tem quatro pontos a menos do que o segundo colocado, ou seja, a briga fica entre os dois oponentes do grupo.

Provável Ponte Preta: Ygor; Jean Carlos, Fabrício, Thiago Oliveira Lopes, Moisés; Léo Santos, Wesley, Fessin, Leonardo; Matheus Anjos, Ribamar

Enquanto isso, o Ituano vem em segundo lugar no grupo C com 18 pontos, ou seja, está cada vez mais próximo de se garantir na próxima fase. Com cinco vitórias, três empates e três derrotas também, só precisa de uma vitória no jogo de hoje. Se perder o jogo de hoje, tem que torcer por um tropeço do Botafogo.

Provável Ituano: José Guilherme; Pacheco, Léo, Cleberson, Roberto; Igor, Lucas, Rafael Pereira; Kaio, Papagaio, Gerson Magrão

Último jogo Ponte Preta x Ituano

A última vez em que Ponte Preta e Ituano se enfrentaram em campo aconteceu em 2 de maio de 2021, pela primeira fase do Campeonato Paulista 2021 na fase de grupos.

O Ituano venceu por 2 a 1 com gols de Mateus e Fernandinho, enquanto Apodi descontou para a Ponte jogando fora de casa.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.