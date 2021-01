Ponte Preta x Náutico: onde assistir e escalações do jogo da Série B

Ponte Preta x Náutico se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli. Assim como Vitória x Chapecoense, que jogam no mesmo horário, as partidas encerram a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Onde assistir Ponte Preta x Náutico pela Série B?

O confronto entre Ponte Preta x Náutico não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida no pay-per-view, para todo o Brasil.

+ Santos x Palmeiras: o que se sabe sobre a final da Copa Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

Em nono lugar, com 48 pontos, o Macaca está a sete do Juventude, quarto colocado. Caso vença o confronto, essa diferença pode cair para quatro pontos, e a equipe do interior ainda pode sonhar com a classificação à Série A, faltando então três rodadas para o término da competição.

Para o jogo deste domingo, o time de Campinas deve ter duas alterações em relação a equipe que empatou com o Cuiabá, no meio da semana. O zagueiro Ruan Renato e o meia Luan Dias devem entrar nos lugares de Wellington Carvalho e Guilherme Pato, respectivamente.

Já o time pernambucano venceu três dos últimos cinco jogos, mas ainda está ameaçado na parte de baixo. Em 16º, com 39 pontos, a equipe tem um ponto a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Prováveis escalações de Ponte Preta x Náutico pela Série B

Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Wellington Carvalho (Ruan Renato) e Yuri; Barreto, Zanocelo e Camilo; Luan Dias, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Náutico: Anderson, Bryan, Cmautanga, Rafael Ribeiro, Igor Miranda, Renan Foguinho, Rhaldney, Dadá, Jean Carlos, Erick e Kieza.

Outros jogos da rodada