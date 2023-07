Por que o amistoso do Tottenham x Leicester City foi cancelado hoje?

O amistoso entre Tottenham x Leicester, marcado para às 07h deste domingo, 23 de julho, foi cancelado por conta das fortes chuvas que atingiram Bangkok, na Tailândia, horas antes da bola rolar. Por isso, os dois times decidiram suspender o encontro válido pela pré-temporada de futebol internacional.

O Estádio Rajamangala National ficou alagado e totalmente inseguro para receber o jogo, mas os jogadores chegaram a entrar em campo para acenar para os torcedores nas arquibancadas.

O confronto faz parte do calendário de preparação para a pré-temporada. Como manda a tradição, os elencos viajam para outros países para ver os torcedores de outros continentes e aí realizarem amistosos contra outros times.

O Leicester e o Tottenham publicaram nas redes sociais o anúncio de cancelamento do amistoso.

"O amistoso desta noite contra o Leicester City foi cancelado devido a um campo alagado e condições climáticas adversas. Os organizadores do evento, com base na recomendação dos árbitros, consideraram o campo do Rajamangala National Stadium injogável e inseguro após fortes chuvas em Bangkok", diz publicação do Tottenham.

"O Leicester City Football Club lamenta confirmar o cancelamento do amistoso de pré-temporada desta tarde contra o Tottenham Hotspur", informou o Leicester.

Qual é o próximo jogo de Tottenham x Leicester?

O jogo do Tottenham x Leicester ainda não tem data remarcada, mas ambos os times já tem compromissos marcados nas próximas semanas, O Tottenham volta a jogar na quarta-feira, 26 de julho, contra o LC Sailors,

Já o Leicester entra em campo no próximo domingo, 30 de julho, contra o Liverpool em amistoso às 06h, horário de Brasília, também no Estádio Nacional de Singapura.

PRÓXIMOS JOGOS DO TOTTENHAM:

Tottenham x LC Sailors - Quarta-feira, 26/07 às 08h30

Tottenham x Shakhtar Donetsk - Domingo, 06/08 às 10h

Barcelona x Tottenham - Terça-feira, 08/08 às 15h

PRÓXIMOS JOGOS DO LEICESTER:

Leicester x Liverpool - Domingo, 30/07 às 06h

