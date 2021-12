Portimonense x Porto: onde vai passar, horário e escalações – 03/12

Abrindo a décima terceira rodada do Campeonato Português, o confronto entre Portimonense x Porto acontece nesta sexta-feira, 03/12, a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio Municipal de Portimão. Confira onde assistir ao jogo de hoje online e pela televisão.

Onde assistir Portimonense x Porto hoje: A partida entre Portimonense e Porto terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Portimão, cidade de Portimão, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em sexto lugar com 20 pontos, o Portimonense continua a sua luta para alcançar a parte de cima da classificação do Campeonato Português. Com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, o elenco contabiliza duas vitórias seguidas e, por isso, espera contar o bom retrospectro e o fator casa para vencer o jogo de hoje.

Do outro lado, o Porto aparece em primeiro lugar com 32 pontos, ou seja, tem que ganhar o confronto desta sexta-feira se quiser continuar na liderança por mais um fim de semana. Entretanto, com o maior saldo de gols entre os demais, o time visitante tem que torcer também por tropeços dos adversários na rodada.

Escalações de Portimonense x Porto:

Nakajiman não poderá entrar em campo nesta sexta-feira no time dos anfitriões.

Ennquanto isso, os visitantes não terão João Mário, Marcano e Francisco Conceição, lesionados.

PORTIMONENSE: Samuel; Fali Candé, Pedro Henrique, Willyan, Moufi; Carlinhos, Sá; Angulo, Nakajima, Aylton; Fabricio

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Cardoso, Sanusi; Otávio, Oliveira, Uribe, Díaz; Evanílson, Taremi

