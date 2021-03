Portugal x Azerbaijão: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 24/03

Portugal e Azerbaijão se enfrentam nesta quarta-feira (24) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em jogo da primeira rodada da fase de grupos nas Eliminatórias da Copa 2022. Então, saiba a seguir onde assistir aos jogos ao vivo.

Portugal x Azerbaijão: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe de Portugal garantiu vaga nas semifinais da Liga das Nações no final do ano passado. Agora, entra com tudo na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 em Catar. Dessa maneira, é provável que Cristiano Ronaldo esteja em campo nesta quarta-feira, assim como grandes nomes como João Felix e Bruno Fernandes.

Por outro lado, o Azerbaijão busca um feito inédito em sua história, que é vencer Portugal e também garantir uma vaga no Mundial de Seleções. Mesmo não sendo favorita, o time promete fazer um bom jogo.

Possíveis escalações de Portugal x Azerbaijão

Possível Portugal: Lopes (Patrício); Cancelo, Guerreiro, Dias, Fonte; Pereira, Moutinho, Bruno Fernandes; Jota, João Felix, Cristiano Ronaldo.

Possível Azerbaijão: Balayev (Mahammadaliyev); Krivotsyuk, Badalov, Guseynov, Seydiyev; Mutallimov, Qarayev, Ibrahimil, Salahli; Sheydayev, Emreli.

Últimos jogos

A última vez que a Seleção de Portugal entrou em campo foi em 17 de novembro de 2020, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos na Liga das Nações, vencendo a Croácia por 3 a 2.

Também no dia 17, a Seleção de Azerbaijão ficou no empate sem gols contra o Luxemburgo.

Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos das Seleções da Europa