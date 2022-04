Potes do sorteio da Copa do Mundo 2022: seleções e como funciona

Potes do sorteio da Copa do Mundo 2022: seleções e como funciona

Trinta e duas seleções foram divididas em quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo, realizado na próxima sexta-feira, 1º de abril de 2022, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. Através das posições no Ranking da FIFA, confira os potes do sorteio da Copa do Mundo 2022.

Potes do sorteio da Copa do Mundo 2022

A FIFA já definiu os quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo no Catar, marcado para sexta-feira, 1º de abril, com início à uma hora da tarde, no horário de Brasília.

A entidade determina os quatro potes através das posições das seleções no Ranking de Seleções da FIFA, divulgado na quinta-feira, 31 de dezembro. Por isso, os sete cabeças de chave, mais o anfitrião Catar, são escolhidos por serem os sete primeiros colocados.

Depois, no Pote 2, ficam as equipes que garantem as posições 8 até 15 no ranking da FIFA, ou seja, correm o risco de enfrentarem as demais seleções logo na primeira fase.

Assim, no Pote 3, ficam os classificados do 16º lugar ao número 23. Por fim, o Pote 4 recebe as seleções que terminaram entre as posições 24 até 28, além do vencedor da repescagem na Europa e os dois da Repescagem Mundial, disputada em junho de 2022.

Cada uma das equipes conquistou o seu lugar no Mundial da FIFA através das Eliminatórias em seu continente, com exceção do Catar, que é o país anfitrião e, por isso, integra o grupo A de primeira.

Dessa maneira, confira a seguir os potes do sorteio da Copa do Mundo 2022.

POTE 1

Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

POTE 2

México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia

POTE 3

Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia

POTE 4

Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Representante da UEFA (País de Gales/Escócia/Ucrânia) e dois Representa da Repescagem Mundial (Costa Rica ou Nova Zelândia e Peru ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos)

Como funciona o sorteio da Copa do Mundo?

Com os quatro potes já selecionados pela FIFA, os representantes no palco dão início ao grande sorteio que define a fase de grupos da Copa do Mundo no Catar.

Primeiro, são sorteados os times do pote 1, ou seja, os cabeças de chave para identificar em qual grupo irão jogar e encabeçar. Depois, as seleções do Pote 2 serão sorteadas, daí o Pote 3 e por último o Pote 4.

Com exceção da Europa que possui um grande número de vagas, seleções do mesmo continente não podem se enfrentar na fase de grupos. Para os times que vem da repescagem esse bloqueio também existe. Por exemplo, o vencedor de Costa Rica ou Nova Zelândia não pode cair no mesmo grupo que Estados Unidos.

Dessa maneira, o sorteio vai começar no primeiro pote e terminar no quarto e último. Ao fim, serão oito grupos de quatro seleções cada, onde os dois melhores colocados avançam para as oitavas de final.

+ Quais os maiores campeões da Copa do Mundo?

Quais seleções podem cair no grupo do Brasil?

Qualquer outra seleção dos potes 2, 3 e 4, com exceção sul-americanas, podem cair no grupo do Brasil. A Seleção de Tite vai encabeçar um dos oito grupos da primeira fase, já que aparece em primeiro lugar no Ranking da FIFA até 31 de março de 2022.

Por isso, no pote 2 com exceção do Uruguai, as equipes de México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia todas podem cair no grupo do Brasil.

Já pelo pote 3, o time brasileiro pode ter pela frente qualquer um dos adversários, sendo Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia, sem restrições.

Vindo do pote 4, entretanto, o Brasil só não poderá encontrar em seu caminho o Equador e o Peru, se avançar da repescagem mundial em junho. No restante, Camarões, Canadá, Arábia Saudita, Gana, o representante da UEFA e possivelmente Costa Rica, Nova Zelândia, Austrália ou Emirados Árabes Unidos sim.

Onde assistir o sorteio da Copa?

O sorteio da Copa do Mundo de 2022 vai passar na Globo, pela TV aberta, no SporTV, na TV paga, e no canal do Youtube da FIFA de graça, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

A Globo vai passar para todos os estados do Brasil o sorteio da Copa do Mundo, assim como o SporTV através do canal da TV fechada.

Para assistir online, o torcedor pode conferir pelo GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, através do site (www.globoplay.globo.com) através da transmissão do canal aberto ou do canal esportivo na TV fechada, assim como no aplicativo para Android e iOS.

Já no Youtube, o canal da FIFA vai transmitir de graça e ao vivo o sorteio, disponível pela plataforma através do site no computador, e o aplicativo no celular, tablets e SmarTV.

+ Horários Copa do Mundo 2022: que horas passam os jogos no Brasi