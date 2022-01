Premiação do FIFA The Best 2021: onde assistir ao vivo e horário (17/01)

Chegou a hora de descobrir quem será eleito o melhor jogador da temporada pela FIFA. A premiação do The Best acontece nesta segunda-feira, 17 de janeiro, a partir das 15h (horário de Brasília), em Zurique, na Suíça, a cidade-sede da entidade. Messi, Lewandowski e Salah disputam a principal categoria do dia. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo a premiação do do FIFA The Best 2021.

Onde assistir a premiação do FIFA The Best 2021 hoje?

O grande evento do FIFA The Best hoje terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV paga para todo o Brasil, ou seja, apenas em operadoras para assinantes.

Os não assinantes poderão acompanhar através do site oficial da FIFA e também no canal da entidade no Youtube de graça. Basta sintonizar o site (www.fifa.com) ou então o canal no portal de vídeos do Youtube da FIFA e assim acompanhar de perto a premiação tanto pelo computador ou aplicativo.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Site da FIFA e Youtube da FIFA de graça

Quem são os finalistas do FIFA The Best 2021 para melhor jogador?

Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah disputam o prêmio de melhor jogador do mundo no FIFA The Best pela temporada 2021, representando PSG, Bayern de Munique e Liverpool respectivamente.

Oito jogadores foram indicados na categoria de melhor jogador, incluindo Neymar e Cristiano Ronaldo. Além disso, a premiação também tem conta com as categorias de melhor jogadora, melhor goleiro e goleira, técnico do futebol masculino e feminino e por fim o Prêmio Puskas.

Como funciona a votação no FIFA The Best 2021?

Os resultados da premiação são escolhidos por meio de votação de um júri internacional escolhido especificamente pela FIFA, contando com treinadores de seleções femininas e masculinas e os atuais capitães de todas as seleções tanto femininas como masculinas.

Além disso, um jornalista representa cada um dos países da organização de futebol. Outro método de votação é através de votação online pelo site da FIFA para cadastrados. Todos os anos, a entidade disponibiliza todos as categorias e os indicados e abre a votação no mesmo dia.

Confira todos os indicados no prêmio da FIFA:

