Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao jogo de hoje (14/01)

Pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Crystal Palace disputam os três pontos nesta quinta-feira (14), às 17h, no Emirates Stadium. Ambas as equipes precisam vencer o confronto de hoje, já que precisam se afastar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Arsenal x Crystal Palace: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

Como estão as equipes nesta temporada?

O Arsenal aparece em 11º lugar, contabilizando vinte e três pontos. Depois de golear o West Bromwich na semana passada, a equipe londrina precisa continuar somando pontos e subindo na tabela para, assim, alcançar as primeiras posições e brigar para garantir uma vaga na Champions League. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Benfica.

Para o Crystal Palace, a mesma situação. Em 13º, o time visitante precisa afastar de vez o fantasma da zona de rebaixamento, principalmente com o objetivo de alcançar uma provável vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Possíveis escalações de Arsenal x Crystal Palace

Segundo o boletim médico divulgado pelo site oficial do clube, Gabriel Martinelli segue em recuperação, com resultados positivos. Além disso, o jovem deve retornar aos treinos com a equipe nos próximos dias. Já Magalhães está disponível para a partida de hoje.

Enquanto isso, Partey, com grave lesão na coxa esquerda, será avaliado antes do jogo de hoje, por isso permanece como dúvida.

Possível Arsenal: Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Ao time adversário, Cahill, Jeff Schlupp e Scott Dann serão avaliados para saber se estão aptos para jogar.

Provável Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Mitchell, Tomkins; Eze, Milivojevic, Mc Arthur, Towsend; Zaha, Benteke.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem pela décima oitava rodada da Premier League. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.