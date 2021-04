Arsenal x Liverpool: onde assistir ao clássico inglês e escalações – 03/04

Arsenal e Liverpool se enfrentam neste sábado (03) a partir das 16 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Arsenal x Liverpool: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Arsenal aparece em 9º com quarenta e dois pontos. Buscando alcançar a parte de cima da tabela, o time comandado pelo técnico Arteta precisa vencer o clássico de hoje e torcer por um tropeço de seus adversários. Então, no jogo de hoje, o treinador não pode contar com David Luiz, enquanto Saka, Xhaka e Rowe serão avaliados antes da partida. Já Willian está disponível.

Enquanto isso, o Liverpool vem em 7º com quarenta e seis. Dessa maneira, o time de Klopp precisa voltar aos trilhos para brigar por uma classificação em competições internacionais, principalmente a Champions, na próxima temporada. Assim, em seu plantel, Divock Origi, Kelleher, Henderson, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip seguem como baixa.

Possíveis escalações de Arsenal x Liverpool

Possível Arsenal: Leno; Tierney, Pablo Marí, Luiz, Gabriel, Soares; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Aubameyang; Lacazette.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané, Jota (Firmino).

Últimos jogos

A equipe do Liverpool entrou em campo pela última vez no dia 15 de março pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, ganhando de 1 a 0 do Wolves.

Enquanto isso, o Arsenal ficou no empate em 3 a 3 contra o West Ham no dia 21 de março, domingo, pela 29ª rodada.

