Arsenal x Manchester United: onde assistir e escalações do jogo (30/01)

O Arsenal recebe o Manchester United neste sábado (30), às 14h30, no Emirates Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto um busca se aproximar das primeiras posições, o outro quer retomar a liderança de qualquer maneira. Então, saiba onde assistir ao clássico de hoje.

Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Arsenal x Manchester United

O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, continua indisponível ao elenco titular, assim como Ceballos. Aubameyang também não deve estar em campo por problemas pessoais divulgados pelo próprio jogador em suas redes sociais.

Além disso, a nova contratação do clube, o jovem Martin Odegaard, do Real Madrid, pode estrear hoje com a camisa do Arsenal.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Soares, Bellerín; Partey, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Pepé.

Segundo o técnico Ole Gunnar Solskjaer, o meia Eric Bailly deve estar disponível para jogar neste sábado mesmo depois de perder o jogo da semana por uma pancada que levou no treino. Já Martial treinou normalmente e Brandon Williams continua fora.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Rashford, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste fim de semana semana pelo Campeonato Inglês na vigésima primeira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Everton x Newcastle – 09h30

Crystal Palace x Wolves – 12h

West Bromwich x Fulham – 12h

Manchester City x Sheffield United – 12h

Southampton x Aston Villa – 17h

Chelsea x Burnley – Domingo – 09h

Leicester x Leeds – Domingo – 11h

West Ham x Liverpool – Domingo – 13h30

Brighton x Tottenham – 16h15

Como estão as equipes nesta temporada?

O Arsenal ocupa neste momento a 9ª posição do Campeonato Inglês. Depois de um começo ruim na temporada, o time londrino conseguiu se reerguer e agora segue na busca pela parte de cima da tabela. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou três e perdeu oito. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Manchester United está em segundo lugar da classificação com quarenta pontos, um a menos que o City. A equipe de Cavani liderou a competição por muitas rodadas mas, nos últimos jogos, viu o seu ritmo em campo cair e assim ser passado para trás pelo próprio rival. Ademais, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.