Arsenal x Newcastle: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (18/01)

Fechando a décima nona rodada do Campeonato Inglês, Arsenal e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 17h, no Emirates Stadium. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela de classificação e assim, quem sabe, garantir uma vaga em competições internacionais. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Arsenal x Newcastle: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Arsenal aparece em 11º posição com vinte e quatro pontos. Ademais, a equipe comandada por Arteta precisa inegavelmente vencer o desafio de hoje para assim pontuar e subir na tabela, alcançando as primeiras posições e consequentemente uma vaga em competições, principalmente a Champions. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Newcastle está em 15º, contabilizando dezenove. A equipe visitante também quer garantir uma vaga em disputas internacionais, mas para isso precisa de subir na tabela. Portanto se vencer hoje, pula para vinte e dois pontos. Todavia, possui cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas no campeonato.

Possíveis escalações de Arsenal x Newcastle

Ao time anfitrião, Gabriel Martinelli voltou a treinar com o grupo e está de volta ao elenco, totalmente recuperado. Entretanto, Pablo Marí sofreu uma distensão na panturrilha e por isso deve desfalcar o Arsenal pelos próximos dias e Tierney será avaliado antes da partida.

Possível Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Maitland-Niles, Bellerín; Ceballos, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Para o Newcastle, Ryan Frases cumpre suspensão depois de ter sido expulso na última partida. Mas Paul Dummett, Allan Saint-Maximin e Jamaal Lascelles são dúvidas para este confronto, enquanto Jamal Lewis não está disponível após lesão no joelho.

Possível Newcastle: Darlow; Yedlin, Fernández, Clark, Schar, Richie; Almiron, Hendrick, Longstaff; Wilson, Joelinton.

