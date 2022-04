Assistir Manchester United x Chelsea ao vivo e horário hoje (28/04)

Em partida adiantada do Campeonato Inglês, equipes entram em campo nesta quinta-feira, 28 de abril

Manchester United e Chelsea protagonizam clássico inglês nesta quinta-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês na temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Manchester United x Chelsea ao vivo.

O time comandado por Ralf Rangnick vem na 6ª posição depois de tropeçar nas últimas duas rodadas, buscando a vitória de qualquer maneira para se recuperar e tentar o alcançar a parte de cima da tabela. Do outro lado, o elenco de Tuchel faz uma boa campanha ao aparecer em terceiro lugar, mesmo sem possibilidade de título.

Onde assistir Manchester United x Chelsea ao vivo?

O jogo do Manchester United e Chelsea hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming é o único responsável por transmitir a partida do Campeonato Inglês nesta quinta-feira.

Apenas assinantes tem acesso na plataforma. Se você gostaria de acompanhar o jogo, deve tornar-se membro através do site (www.starplus.com), onde tem acesso aos diferentes pacotes entre preços.

Você pode assistir através do celular, computador, tablet ou até mesmo a smarTV.

Ficha técnica de Manchester United x Chelsea hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Escalação de Manchester United x Chelsea

Fred, Harry Maguire, Jadon Sancho, Edinson Cavani, Paul Pogba e Luke Shaw são os desfalques dos Reds.

Do outro lado, Andreas Christensen é dúvida, enquanto Ben Chilwell, Mateo Kovacic e Callum Hudson-Odoi permanecem fora.

Escalação do Manchester United:​ De Gea, Alex Telles, Lindelof, Varane, Dalot, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Elanga e Cristiano Ronaldo

Escalação do Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Rudiger, Kanté, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Mount, Werner e Havertz

Último jogo de Manchester United x Chelsea

O último encontro dos times aconteceu em 28 de novembro de 2021, na temporada atual, pela 13ª rodada do Campenoato Inglês, no Stamford Bridge.

Por 1 a 1, as equipes ficaram no empate com apenas um ponto para cada. Os gols foram de Jorginho e Jadon Sancho.

