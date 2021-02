Aston Villa x Arsenal (06/02): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Abrindo a 23ª rodada do Campeonato Inglês, Aston Villa e Arsenal se enfrentam neste sábado (06), às 09h30, no Villa Park. Com apenas um ponto de diferença, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para alcançar a parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Aston Villa x Arsenal: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, às 09h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Aston Villa x Arsenal

Para o time anfitrião, Kortney Hause está fora por quatro a seis semanas por lesão no pé, enquanto Wesley ainda não está pronto para voltar.

Possível Aston Villa: Martínez; Cash, Mings, Konsa, Targett; Douglas Luiz, McGinn; El Ghazi, Barkley, Grealish; Watkins.

O Arsenal entra em campo neste sábado com dois jogadores suspensos. O goleiro Leno e David Luiz. Por outro lado, Pablo Marí e Mat Ryan estão disponíveis para jogar, enquanto Tierney continua fora por desconforto na perna direita.

Possível Arsenal: Rúnarsson; Holding, Gabriel, Soares, Bellerín; Partey, Xhaka, Saka, Rowe; Lacazette, Aubameyang.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima terceira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley x Brighton – 12h

Newcastle x Southampton – 12h

Fulham x West Ham – 14h30

Manchester United x Everton – 17h

Tottenham x West Bromwich – Domingo – 09h

Wolves x Leicester – Domingo – 11h

Liverpool x Manchester City – Domingo – 13h30

Sheffield United x Chelsea – Domingo – 16h15

Leeds x Crystal Palace – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Aston Villa aparece na 9ª posição com trinta e dois pontos. Se vencer o confronto direto, pula uma posição, desbanca o Tottenham e termina com trinta e cinco na conta. Dessa maneira, possui dez vitórias, dois empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Arsenal está apenas uma posição abaixo, em 10º com trinta e um, portanto se ganhar o jogo de hoje também desbanca o rival Tottenham, se aproximando ainda mais das primeiras posições. Além disso, precisa torcer também por tropeços dos rivais na rodada. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.