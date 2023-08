Burnley x Manchester City: onde vai passar o jogo do Manchester City - 11/08

Burnley x Manchester City: onde vai passar o jogo do Manchester City – 11/08

O Manchester City estreia na nova temporada do Campeonato Inglês nesta sexta-feira, 11 de agosto, contra o Burnley no Estádio Turf Moor, em Lancashire. A transmissão entre o atual campeão inglês e o recém promovido da segunda divisão começa às 16h, horário de Brasília.

Quem vai transmitir o jogo do Manchester City hoje

A partida entre Burnley e Manchester City terá transmissão exclusiva na ESPN e Star Plus às 16h, horário de Brasília, em todo o território nacional. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo porque não tem os direitos de transmissão.

Na temporada passada o City venceu a Premier League, Copa da Inglaterra e a Champions League. Pep Guardiola quer repetir o sucesso este ano e, quem sabe, enfileirar novos títulos em sua prateleira. Na estreia de hoje, o treinador vai escalar Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; De Bruyne, Jack Grealish e Haaland.

O Burnley conquistou o acesso da segunda para a primeira divisão inglesa na temporada passada. O treinador Vincent Kompany, ex-jogador do City, vai escalar para hoje os atletas Trafford; Vitinho, O'Shea, Beyer, Roberts; Cullen, Cork, Zaroury, Brownhill; Manuel e Rodriguez.

Últimos jogo do Manchester City

Bayern de Munique 1 x 2 Manchester City - Amistoso

Manchester City 1 x 2 Atlético de Madrid - Amistoso

Arsenal 1 (4 x 1) 1 Manchester City - Supercopa Inglesa

Conheça a história da Premier League

Quais times vão jogar a Premier League em 2023?

Além do Manchester City e Burnley, também disputam o Campeonato Inglês os times Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Luton Town, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest, Tottenham, Sheffield United, West Ham e Wolves.

Em pontos corridos, o mais antigo dos campeonatos europeus é jogado por 38 rodadas em dois turnos, onde cada elenco se enfrenta ao menos duas vezes: uma como visitante e a outra como mandante. O time que fizer mais pontos e terminar em primeiro lugar será coroado o campeão inglês, enquanto os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Entre o ano passado e este, subiram para a elite o Burnley, Sheffield United e Luton Town. Por outro lado, caíram o Leicester, Leeds e Southampton.

Primeira rodada do Campeonato Inglês

A primeira rodada do Campeonato Inglês traz dez partidas, com todos os 20 clubes em campo na sexta-feira, sábado e domingo, com destaque para o clássico entre Chelsea e Liverpool.

Na temporada passada, o Arsenal liderou o torneio por toda a temporada, mas o City de Guardiola conseguiu tomar a liderança dos Gunners e, na reta final do campeonato, conquistou os pontos necessários para levantar a taça.

Os jogos da Premier League são transmitidos na ESPN e Star + com exclusividade.

Sexta-feira, 11/08:

Burnley x Manchester City - 16h

Sábado, 12/08:

Arsenal x Nottingham Forest - 08h30

Sheffield United x Crystal Palace - 11h

Bournemouth x West Ham - 11h

Brighton x Luton Town - 11h

Everton x Fulham - 11h

Newcastle x Aston Villa - 13h30

Domingo, 13/08:

Brentfoord x Tottenham - 10h

Chelsea x Liverpool - 12h30

Manchester United x Wolves - 16h