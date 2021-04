Chelsea x West Bromwich: onde assistir, horário e escalações – 03/04

Chelsea e West Bromwich se enfrentam neste sábado (03) a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Chelsea x West Bromwich: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Chelsea aparece em 4º lugar com cinquenta e um pontos. Dessa maneira, briga para recuperar o topo da tabela, mesmo sendo uma missão difícil de conseguir. Em seu plantel, Thomas Tuchel não pode contar com Kanté, machucado, enquanto Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Jorginho e Thiago Silva estão de volta.

Enquanto isso, o West Bromwich precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Em 19º com dezoito pontos, a equipe visitante venceu três jogos, empatou nove e perdeu dezessete, e mesmo se vencer hoje, ainda assim não deixa a degola. Então, não tem disponível Gallagher e Zohore.

Possíveis escalações de Chelsea x West Bromwich

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic; Mount, Werner, Havertz.

Possível West Bromwich: Johnstone; Furlong, O’Shea, Bartley, Townsend; Yokuslu; Pereira, Gallagher, Maitland-Niles, Phillips; Diagne.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no dia 13 de março pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Então, o Chelsea ficou no empate em zero a zero com o Leeds, enquanto o West Bromwich foi derrotado pelo Crystal Palace em 1 a 0.

Veja também:

Para onde vai Sergio Aguero? Veja os possíveis destinos do argentino

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês