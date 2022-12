Como assistir jogo do Liverpool hoje x Leicester ao vivo - 30/12/2022

O Liverpool recebe o Leicester nesta sexta-feira, 30 de dezembro, pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês na temporada. No Estádio Anfield, o jogo do Liverpool hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília). O anfitrião busca a liderança, enquanto o outro quer se afastar do rebaixamento. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Aqui está tudo o que você precisa para se preparar para a partida de futebol de sexta-feira.

Onde vai passar o jogo do Liverpool hoje:

O Star + vai transmitir o jogo do Liverpool hoje às 17h (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de transmissão, a ESPN optou por não exibir nesta sexta-feira o jogo entre Liverpool e Leicester no canal de televisão.

A única opção de assistir é no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Dá para assinar no site como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Site: www.starplus.com

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Liverpool x Leicester

Em sexto lugar com 25 pontos, o Liverpool contabiliza sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, invicto por três rodadas no Campeonato Inglês. Se vencer o jogo desta sexta-feira, o elenco de Klopp se mantém na mesma posição, mas segue na perseguição pela parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Leicester ocupa a 13ª posição com 17 pontos, conquistados em cinco vitórias, dois empates e nove derrotas por toda a temporada. Com apenas quatro pontos a mais que o primeiro da degola, os visitantes buscam os três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento e quem sabe brigar por uma vaga para competições internacionais.

Escalações:

Para o jogo desta sexta-feira, o Liverpool é o grande favorito na disputa. O técnico Klopp poderá contar com Konate, enquanto Roberto Firmino, Luis Diaz, Diogo Jota, Arthur Melo, Jones e James Milner seguem fora.

Do outro lado, o técnico Brendan Rodgers continua sem James Maddison, Dennis Praet, Ryan Bertrand, Jonny Evans, James Justin e Ricardo Pereira.

Escalação do Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Henderson, Fabinho; Ox-Chamberlain, Núñez e Salah.

Escalação do Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Tielemans, Ndidi, Pérez; Dewsbury-Hall, Iheanacho e Vardy.

Jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além do jogo do Liverpool hoje, outro embates será disputado nesta sexta-feira no Campeonato Inglês, pela décima oitava rodada.

Confira todos os confrontos da rodada no fim de semana.

West Ham x Brentford - 16h45

Liverpool x Leicester - 17h

Sábado (31/12):

Wolves x Manchester United - 09h30

Manchester City x Everton - 12h

Fulham x Southampton - 12h

Bournemouth x Crystal Palace - 12h

Newcastle x Leeds - 12h

Brighton x Arsenal - 14h30

Domingo (01/01):

Tottenham x Aston Villa - 11h

Nottingham Forest x Chelsea - 13h30

