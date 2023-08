Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra o Peru no Sul-Americano

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra o Peru no Sul-Americano

A Seleção Brasileira de vôlei feminino ganhou da Argentina por 3 x 0 no domingo e já tem um novo compromisso marcado no no Sul-Americano 203. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil vôlei feminino pela terceira disputa e qual o horário.

Aproveite e confira quem ganhou o Pan Americano

Horário do jogo do Brasil de vôlei feminino

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino está marcado para terça, 22 de agosto, contra o Peru na terceira disputa do Sul-Americano. O Ginásio Geraldão na cidade de Recife no Pernambuco, será o palco do confronto às 20h30, horário de Brasília.

A partida será transmitida com exclusividade no Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Confira todos os jogos do Brasil vôlei masculino na próxima etapa.

PRÓXIMOS JOGOS DE VÔLEI FEMININO

1ª rodada - 19 de agosto

Brasil 3 x 0 Chile

Placar: 25/13, 25/11 e 25/21)

2ª rodada - 20 de agosto

Brasil 3 x 0 Argentina

Placar: 25/17, 25/16 e 25/17

3ª rodada - 22 de agosto, terça-feira

Brasil x Peru - 20h30 (de Brasília)

4ª rodada - 23 de agosto, quarta-feira

Brasil x Colômbia - 20h30 (de Brasília)

Sul-Americano 2023

As seleções de Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e Peru disputam o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, conhecido por reunir as principais equipes do continente em uma disputa simples e rápida. Ao fim do torneio, duas vagas para o próximo Mundial de vôlei são oferecidas para os dois melhores na classificação

O torneio continental é jogado no sistema de pontos corridos, tanto o masculino como o feminino. São cinco dias com dez partidas, com dois confrontos por dia onde cada seleção faz quatro jogos e descansa um dia. O time com o maior número de pontos após a quinta rodada é o campeão.

As partidas terão o formato clássico de disputa: Cada set irá até 25 pontos. Caso as equipes empatem em 24 pontos, o set só termina quando uma delas abrir 2 pontos de vantagem. Vence quem fizer 3 sets primeiro. A vitória sem tie-break (ex.: 3 a 1 ou 3 a 0) dará três pontos ao ganhador e nenhum ao perdedor.

No entanto, se houver necessidade, o 5º set será de até 15 pontos e, neste caso, o ganhador conquista apenas dois pontos e a seleção derrotada leva um ponto.

Veja quem é a namorada do Lucarelli