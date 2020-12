Everton x Chelsea: onde assistir ao jogo deste sábado (12/12)

Everton e Chelsea se enfrentam neste sábado (12), às 17h, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Goodison Park. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Se vencer, a equipe londrina dorme na liderança, com vinte e cinco pontos, ultrapassando Tottenham e Liverpool, com vinte e quatro. Além disso, precisa torcer por derrotas de ambos os times no domingo se quiser permanecer na ponta da tabela.

Everton x Chelsea: onde assistir?

O jogo entre Everton e Chelsea possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você também vai gostar de ler: FIFA The Best: conheça os finalistas ao prêmio de melhor do mundo

Como estão as equipes na temporada?

Em 9º lugar, com dezessete pontos, o Everton não conseguiu manter o bom desempenho do começo da temporada e caiu nos resultados. Dessa maneira, possui cinco vitorias, dois empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Chelsea está bem no campeonato. Em terceiro lugar, com vinte e dois pontos, o clube azul quer ganhar para assumir a liderança. Assim, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu um. Ademais, está classificado para as oitavas da Champions League.

Possíveis escalações de Everton x Chelsea

Carlo Ancelotti não terá Jamez Rodríguez, Delph e Coleman, por lesão. Assim, Dominic Calvert-Lewin e Richarlison devem ser as principais peças no ataque.

Provável Everton: Pickford; Keane, Mina, Godfrey; Iwobi, Doucouré, Allan, Davies; Richarlison, Calvert-Lewin, Gomes.

🤕 | Carlo says we will be without James, Delph and Coleman for #EVECHE. Watch live: https://t.co/TMNCGxsU0Q pic.twitter.com/R4ERshUc6f — Everton (@Everton) December 11, 2020

Segundo o site oficial do clube, Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi se recuperam e não devem entrar em campo hoje.

Mas Pulisic é dúvida.

Provável Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Havertz (Kovacic), Kante, Mount; Giroud, Pulisic, Werner.

Lampard starts today's press conference with the team news, and reports the same situation as midweek with Ziyech and Hudson-Odoi out. Pulisic felt a niggle after the Leeds game but has trained normally this week. #EVECHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 10, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além de Everton x Chelsea, a décima segunda rodada do Campeonato Inglês também traz outras oito partidas no fim de semana.

Leeds 1 x 2 West Ham

Sábado:

Wolves x Aston Villa – 09h30 – ESPN Brasil

Newcastle x West Bromwich – 12h – ESPN Brasil

Domingo:

Southampton x Sheffield United – 09h

Crystal Palace x Tottenham – 11h15

Fulham x Liverpool – 13h30

Leicester x Brighton – 16h15

Arsenal x Burnley – 16h15