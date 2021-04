Everton x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações (05/04)

Everton e Crystal Palace se enfrentam nesta segunda-feira (05) a partir das 14h (horário de Brasília), no Goodison Park, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Everton x Crystal Palace: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

Depois de começar a temporada no topo da tabela, a equipe comandada por Ancelotti não conseguiu se manter e hoje figura na 8ª posição com quarenta e seis. Agora, com o propósito de garantir uma vaga na Champions League, precisa continuar somando pontos. Então, no jogo de hoje, não conta com Onyango.

Enquanto isso, o Palace aparece em 12ª posição com trinta e sete pontos, brigando para subir na tabela e, assim, ocupar o topo para disputar competições internacionais no ano que vem. Ao todo, possui dez vitórias, sete empates e doze derrotas. Por fim, não pode contar com Cheikhou Kouyate.

Possíveis escalações de Everton x Crystal Palace

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Coleman, Digne; Allan, Gomes, Davies; Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin.

Possível Crystal Palace: Guaita; Cahill, Schlupp, Ward, van Aanholt; Milivojevic, Riedewald, Ayew, Eze; Zaha, Benteke.

Últimos jogos

A equipe do Everton entrou em campo pela última vez no dia 20 de março contra o Manchester City em partida válida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em 2 a 0, foi desclassificada da competição.

Enquanto isso, no dia 13 do mesmo mês, o Crystal Palace enfrentou o West Bromwich pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, vencendo por 1 a 0.

Veja também:

VIDEO: veja como será o novo estádio do Everton FC em 2024

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês