Fulham x Leicester (03/02): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Fulham e Leicester se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 15h, no Craven Cottage, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Fulham x Leicester: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, às 15h (Horário de Brasília).

Clubes ingleses incluem 'cláusula covid' em novos contratos

Possíveis escalações de Fulham x Leicester

A equipe do Fulham não possui novas lesões em seu plantel e, por isso, deve entrar em campo com as peças titulares.

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Reid, Lemina, Robinson, Zambo Anguissa; Lookman, Mitrović, Loftus-Cheek.

Tim Castagne deve ficar fora da partida de hoje já que sentiu dores no aquecimento. Fofana é dúvida, enquanto Vardy e Wilf Ndidi continuam indisponíveis.

Possível Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Pereira, Evans; Tielemans, Mendy, Albrighton; Maddison, Barnes, Pérez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Sheffield United 2 x 1 West Bromwich

Wolves 2 x 1 Arsenal

Manchester United 9 x 0 Southampton

Newcastle 1 x 2 Crystal Palace

Fulham x Leicester – 15h

Burnley x Manchester City – 15h

Liverpool x Brighton – 17h15

Aston Villa x West Ham – 17h15

Tottenham x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 18º lugar com catorze pontos, o time do Fulham entra em campo nesta quarta com o propósito de garantir os três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Porém, mesmo se vencer o confronto, ainda assim não escapa da degola, já que possui menos pontos do que o Brighton.

Enquanto isso, o Leicester quer voltar de qualquer maneira para a primeira posição. Em 4ª com trinta e nove, a equipe tem a chance de terminar a rodada em terceiro lugar, mas apenas se o Liverpool perder. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.