Fulham x Wolves: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (09/04)

Fulham e Wolves se enfrentam nesta sexta-feira (09), no Craven Cottage, a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela de classificação. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Fulham x Wolves: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Possíveis escalações de Fulham x Wolves

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Tete; Reed, Lemina, Loftus-Cheek, Cavaleiro, Reid; Mitrovic.

Possível Wolves: Patricio; Coady, Saiss, Ait Nouri, Semedo; Dendoncker, Neves; Pedro Neto, Podence, Traoré; Willian José.

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º com vinte e seis pontos, o time do Fulham precisa vencer o confronto desta sexta-feira de qualquer maneira, já que precisa somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou onze e perde quinze. Então, no jogo de hoje, Lookman segue fora.

Enquanto isso, os Wolves estão em 14º, também precisando da vitória para subir na tabela. Por isso, se ganharem os três pontos, descabam o Crystal Palace, dormindo em 12ª posição com trinta e oito pontos. Em toda a temporada, os lobos acumulam nove vitórias, oito empates e treze derrotas. Em seu plantel, Willy Boly e Jonny seguem indisponíveis.

Últimos jogos

O time do Fulham entrou em campo pela última vez no domingo (04) contra o Aston Villa pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Mas, por 3 a 1, foi derrotad.

Do outro lado, os Wolves também perderam. Fora de casa, o West Ham venceu em 3 a 2.

