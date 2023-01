Na primeira rodada do ano pelo Campeonato Inglês, as equipes de Brentford e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira

Horário do jogo do Liverpool hoje (02/01/23): como assistir Premier League ao vivo

O Liverpool quer entrar em 2023 com o pé direito. Nesta segunda-feira, 02 de janeiro, vai enfrentar o Brentford para conquistar os três pontos na décima nona rodada do Campeonato Inglês. No Gtech Community Stadium, o jogo do Liverpool hoje vai ser às 14h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir.

Onde vai passar o jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star+ a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Em todo o Brasil, o canal da ESPN exibe a partida entre Brentford e Liverpool no Campeonato Inglês na temporada e pelo novo ano. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming pelo site (www.starplus.com) ou no aplicativo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Brentford x Liverpool

O elenco do Brentford conseguiu se recuperar na temporada, ocupando a 9ª posição da tabela com 23 pontos em cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas. Se vencer o jogo desta segunda-feira o elenco pula duas posições e fica ainda mais próximo da parte de cima, em busca da zona de classificação para torneios internacionais.

Já o Liverpool vem de vitória diante do Leicester na última semana. Em sexto lugar com 28 pontos, o elenco comandado por Klopp contabiliza oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas na temporada. Depois de um início ruim na temporada, o grupo de Liverpool está de volta à briga pela liderança.

Escalações:

Escalação do Brentford: Raya; Mee, Zanka, Pinnock; Janelt, Henry, Norgaard, Jensen, Roerslev; Wissa e Mbeumo.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Núñez e Chamberlain.

Quem vai apitar Brentford x Liverpool?

O árbitro inglês Stuart Attwell é quem vai apitar o jogo do Liverpool hoje contra o Brentford.

Os assistentes serão Darren Cann e Harry Lennard, enquanto Simon Hooper será o quarto árbitro. No VAR, o responsável é Darren England e o assistente Mark Scholes.

Leeds United vs Manchester City

28/12/22 20:00 Referee: Stuart Attwell

ARs: Harry Lennard & Darren Cann

4th: Michael Salisbury VAR: Jarred Gillett

— Premier League Referees (@FootyRefWatch) December 28, 2022

Jogos da rodada na Premier League

Para começar bem o ano, a décima nona rodada vai trazer dez partidas, incluindo o do Liverpool, para o torcedor acompanhar e ficar de olho.

Terça-feira (03/01):

16h45 - Leicester x Fulham

16h45 - Arsenal x Newcastle

16h45 - Everton x Brighton

17h - Manchester United x Bournemouth

Quarta-feira (04/01):

16h30 - Southampon x Nottingham Forest

16h45 - Leeds x West Ham

17h - Aston Villa x Wolves

17h - Crystal Palace x Tottenham

Quinta-feira (05/01):

17h - Chelsea x Manchester City

