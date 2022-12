Horário do jogo do Manchester City hoje x Leeds, quarta-feira, dia 28/12

Pela décima sétima rodada, equipe enfrenta o Leeds nesta quarta ao vivo com transmissão; o City precisa da vitória para brigar pela liderança, enquanto os adversários querem escapar da zona de rebaixamento

Fechando a 17ª rodada da Premier League, o Leeds recebe o Manchester City nesta quarta-feira. O jogo do Manchester City hoje, no Elland Road, vai começar às 17h (horário de Brasília). O City precisa da vitória para continuar a briga pela liderança, enquanto os anfitriões querem os três pontos para afasta o rebaixamento. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo

Principais informações sobre o jogo de hoje

O streaming Star +, disponível na plataforma por assinatura, vai transmitir o jogo do Manchester City hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quarta-feira.

O Leeds vai usar o jogo desta quarta-feira para se recuperar na Premier League, especialmente porque precisa contar com os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o elenco foi derrotado pelo Tottenham por 4 a 3. Em 15º lugar, tem 15 pontos, apenas dois a mais do que o primeiro colocado da degola.

O Manchester City, por outro lado, vem de vitória diante do Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, por 3 a 2. Em terceiro lugar com 32 pontos, o elenco de Pep Guardiola assume a vice-liderança se vencer o jogo desta quarta-feira, vivo na briga contra o Arsenal pela primeira posição. A diferença de pontos ficará em cinco pontos.

Os Citizens colecionam dez vitórias, dois empates e duas derrotas neste início de temporada pela Premier League.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Elland Road, em Leeds, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Escalação do jogo do Manchester City hoje:

Por ser o atual campeão da competição e um dos times mais tradicionais, o Manchester City é o favorito no confronto desta quarta-feira.

Guardiola não poderá contar com Rúben Dias, lesionado.

Do outro lado, Jesse Marsch não pode usar Tyler Adams, suspenso, e Dallas e Gray, em trabalho no departamento médico do clube.

Leeds: Meslier; Cooper, Struijk, Kristensen, Koch; Greenwood, Roca, Summerville, Aaronson; Gnonto e Rodrigo.

Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Gundogan; Foden, Bernardo Silva e Haaland.

Resultados da rodada na Premier League

Confira os resultados da décima sétima rodada da Premier League. No fim de semana, o campeonato retorna com dez jogos, mas desta vez pela décima oitava rodada.

Brentford 2 x 2 Tottenham

Southampton 1 x 3 Brighton

Arsenal 3 x 1 West Ham

Leicester 0 x 3 Newcastle

Crystal Palace 0 x 3 Fulham

Everton 1 x 2 Wolves

Aston Villa 1 x 3 Liverpool

Chelsea 2 x 0 Bournemouth

Manchester United 3 x 0 Nottingham Forest

