Horário e nde assistir Leicester x Everton ao vivo - 01/05

A partir das 16h30 desta segunda-feira, 1º de maio, ocorre o duelo Leicester x Everton, válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês - que está na reta final da temporada. A bola rola no King Power Stadium. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento; o Leicester ocupa a 18ª posição com 29 pontos, enquanto o Everton está em 19º com 28 pontos.

Onde assistir jogo do Everton ao vivo

O jogo do Campeonato Inglês vai passar no canal pago ESPN 3 e Star Plus, serviço de streaming, ao vivo nesta segunda-feira para todo o Brasil.

Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo hoje. Só dá para assistir o embate entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming da ESPN. Boa opção para quem não tem a TV paga, dá para acompanhar no celular, tablet, smartv e no computador.

Escalações de Leicester x Everton

O duelo desta segunda-feira é extremamente importante para Leicester x Everton. Como os dois times estão na zona de rebaixamento, deverão colocar os melhores jogadores em campo.

O Leicester não tem James Justin, Bertrand, Ricardo Pereira, Iheanacho e Vestergaard.

Para o Everton, os atletas Townsend, Coleman, Rúben Vinagre e Dele Alli estão fora.

Leicester: Iversen; Faes, Castagne, Soyuncu, Kristiansen; Barnes, Soumaré, Tielemans; Maddison, Tetê e Vardy.

Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Doucouré, Onana; Iwobi, Calvert-Lewin e McNeil.

Rodada do Campeonato Inglês

Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, dez partidas são disputadas no fim de semana até a terça-feira. Cada vitória importa para os elencos.

Sábado, 29/04:

Crystal Palace 4 x 3 West Ham

Brighton 6 x 0 Wolves

Brentford 2 x 1 Nottingham Forest

Domingo, 30/04:

Manchester United 1 x 0 Aston Villa

Fulham 1 x 2 Manchester City

Bournemouth 4 x 1 Leeds

Liverpool 4 x 3 Tottenham

Newcastle 3 x 1 Southampton

Segunda-feira, 01/05:

Leicester x Everton - 16h

Terça-feira, 02/05:

Arsenal x Chelsea - 16h

