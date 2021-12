Horário e onde assistir jogo do Newcastle x Manchester City – 19/12

Buscando se manter na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City visita o Newcastle neste domingo, 19/12, com a bola rolando às 11h (horário de Brasília), em confronto pela décima oitava rodada no St. James’ Park. Com transmissão ao vivo na televisão, saiba onde assistir o jogo do Manchester City de hoje..

Onde assistir jogo do Manchester City: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: St. James’ Park, cidade de Newcastle, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na zona de rebaixamento ao ocupar a 19ª posição com dez pontos, o Newcastle precisa urgentemente dos três pontos no confronto deste domingo. Entretanto, mesmo com o resultado em seu favor, ainda não deixa a degola e, por isso, precisa continuar somando pontos para conseguir se afastar nos próximos dias. Com uma vitória, sete empates e nove derrotas, o elenco espera contar com o fator casa.

Enquanto isso, o Manchester City aparece em primeiro lugar na tabela do Campeonato Inglês com 41 pontos, tendo a vantagem de um ponto sob o Liverpool, o vice. Dessa maneira, os comandados de Guardiola vão dar o seu melhor para conquistar os três pontos para se manter isolado na liderança o quanto puder. Ao todo, tem treze vitórias, dois empates e duas derrotas.

Escalação de Newcastle e Manchester City:

Eddie Howe, técnico do Newcastle, não poderá contar com Jamal Lewis e Federico Fernández, lesionados.

Do outro lado, Pep Guardiola sente a falta de Torres, ainda em recuperação por lesão.

Newcastle: Dubravka; Lewis, Lascelles, Schar, Manquillo; Murphy, Hayden, Shelvey, Joelinton, Fraser; Saint-Maximin

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundongan, De Bruyne, Rodri; Foden, Jack Grealish, Sterling

