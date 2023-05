Onde assistir jogo do Manchester City hoje: horário e transmissão – 28/05

Torcedor pode assistir a partida do futebol inglês na TV paga e no serviço de streaming

Campeão inglês da temporada, o Manchester City visita o Brentford neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium pela última rodada do Campeonato Inglês. Descubra onde assistir o jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Enquanto o City apenas cumpre tabela, o Brentford sonha com a vaga na Conference League, mesmo que praticamente impossível de conquistar..

Onde vai passar o jogo do Manchester City hoje

A ESPN transmite na TV paga o jogo do Manchester City hoje no Campeonato Inglês. O duelo começa às 12h30, horário de Brasília, contra o Brentford. O Star Plus também exibe o confronto da última rodada.

O canal está disponível apenas em operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operado para adquirir o pacote de canais ESPN na programação.

Já o Star Plus funciona como streaming. É necessário pagar por mês para ver todos os filmes, séries e esportes ao vivo na plataforma.

Data: 28 de maio de 2023

Local: Brentford Community Stadium

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Manchester City hoje: ESPN e Star Plus

Manchester City campeão inglês da temporada

O Manchester City conquistou o quinto título inglês em seis anos, o nono em toda a história. Em primeiro lugar com 89 pontos, o elenco contabiliza 28 vitórias, cinco empates e quatro derrotas apenas no Campeonato Inglês. Confira a lista completa os maiores campeões do Campeonato Inglês aqui.

O time de Pep Guardiola também vai disputar a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United, seu maior rival, no dia 03 de junho, sábado.

Mais tarde, terá a decisão da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão no dia 10 de junho, também sábado, na Turquia.

Escalações de Brentford x Manchester City

Os anfitriões estarão sem Toney, suspenso, e Jansson, Lewis-Potter e Norgaard no jogo de hoje.

Para Guardiola, nenhuma nova baixa foi detectada no plantel.

Brentford: Raya; Pinnock, Mee, Henry, Hickey; Damsgaard, Janelt, Jensen; Schade, Wissa e Mbeumo.

Manchester City: Ortega; Akanji, Dias, Laporte; Gómez, Phil Foden, Phillips, Lewis; Mahrez, Álvarez e Palmer.

Como foi o jogo do primeiro turno?

O último duelo entre Brentford e Manchester City foi em 12 de novembro de 2022, na temporada atual, pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês no primeiro turno.

No Etihad Stadium, em Manchester, o time do Brentford levou a melhor por 2 a 1, com dois gols de Ivan Toney no primeiro e segundo tempo. Phil Foden descontou para os anfitriões do jogo. Os três pontos foram fundamentais ao elenco vermelho.

Veja no vídeo os melhores momentos do último confronto.



