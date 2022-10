Jogo do Everton hoje x Crystal Palace: onde vai passar ao vivo (22/10)

Na tarde deste sábado (22/10), Everton e Crystal Palace voltam a se enfrentar no Campeonato Inglês. Desta vez, o duelo é válido pela décima terceira rodada. Marcado para as 11h (Horário de Brasília), a partida acontece no Estádio Goodison Park, em Liverpool. A seguir, confira onde assistir jogo do Everton hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Everton hoje ao vivo

O jogo do Everton e Crystal Palace neste sábado, às 11h (Horário de Brasília), tem transmissão na ESPN 4, em operadoras de TV por assinatura.

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto no site como no aplicativo. Por diferentes pacotes, dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.satarplus.com) disponível por assinatura

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na temporada passada, o Everton conseguiu se salvar do rebaixamento nas últimas rodadas. Este ano, o grupo de Frank Lampard vive o mesmo problema no início da temporada. Sem vencer por três rodadas, o time ocupa a décima quinta posição com 10 pontos, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Jogando em casa, espera contar com força total dos torcedores para somar os três pontos e se afastar da degola.

Do outro lado, o Crystal Palace se mantém no meio da tabela, em décimo primeiro lugar com 13 pontos, com desempenho regular dentro de campo. Em dez partidas disputadas, o time venceu três jogos, empatou quatro e perdeu três e, por isso, mesmo fora de casa, deve apresentar dificuldade aos adversários.

Prováveis escalações de Everton x Crystal Palace

O técnico Frank Lampard, do Everton, continua sem Godfrey, Townsend e Patterson.

Do outro lado, o Palace não poderá contar com McArthur, Butland, Clyne, Ferguson e Richards, de acordo com informações do clube.

Everton: Pickford; Mykolenko, Tarkowski, Coady, Coleman; Onana, Gueye, Iwobi; Gray, Calvert-Lewin e Gordon.

Pickford; Mykolenko, Tarkowski, Coady, Coleman; Onana, Gueye, Iwobi; Gray, Calvert-Lewin e Gordon. Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucouré, Eze; Olise, Edouard e Zaha.

