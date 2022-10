No ar como Guida de Travessia, quantos anos tem Alessandra Negrini?

Alessandra Negrini está de volta às novelas interpretando Guida em Travessia. Com seu ar jovial, a atriz parece ser muito mais nova do que realmente é, levantando dúvidas sobre qual a idade de Alessandra Negrini e sobre sua vida pessoal.

Qual a idade de Alessandra Negrini hoje?

Alessandra Negrini tem 52 anos de idade. A atriz nasceu em 20 de agosto de 1970 em São Paulo capital e é do signo de leão.

Travessia é a primeira novela da atriz em quatro anos – sua última aparição em folhetins havia sido em 2018, quando ela esteve em Orgulho e Paixão, folhetim das 18h da Globo. Nos últimos, Alessandra fez parte do elenco principal da série Cidade Invisível, da Netflix, participou de outro seriado da plataforma de streaming, Samantha!

Ela também foi protagonista do filme Acqua Movie (2021), no qual interpreta a personagem Duda, e do longa-metragem Mulheres Alteradas (2018).

A atriz estrou na televisão em 1993, quando viveu Clara na polêmica novela Olho no Olho. Desde então, emplacou dezenas de trabalhos na emissora. A paulista fez muito sucesso ao protagonizar o seriado Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados, em 1995, e a vilã Paula na novela Anjo Mau (1997).

No ano seguinte, interpretou a mocinha do folhetim Meu Bem Querer (1998), no qual foi par romântico de Murilo Benício, com quem era casada na época.

Outras personagens marcantes da carreira de Negrini foram as gêmeas Paula e Taís em Paraíso Tropical (2007). Ao longo dos anos, a atriz também participou de trabalhos no cinema e no teatro, além das novelas Lado a Lado (2012), Boogie Oogie (2014) e do seriado Lúcia McCartney (2016).

A atriz também há anos é musa do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, de São Paulo, e sempre participa do tradicional carnaval de rua da capital paulista.

Desde que apareceu em Travessia, a atriz vem gerado curiosidade sobre qual a idade de Alessandra Negrini por ser mais jovem do que aparente. Os comentários, no entanto, desagradaram a atriz, que os considera machista. À revista Quem, a atriz afirmou que isso era uma bobagem e uma coisa retrógrada. “Ninguém fica falando isso para os caras, né: ‘Nossa, como você está um gato com 50 anos’. E tem que falar isso para as mulheres? Cansei! Isso é sociedade antiga, é um pensamento velho. Acho esses comentários ainda machistas. Não machistas, mas uma pressão chata da sociedade de ficar julgando. Sou eu e dane-se”, disse.

Alessandra Negrini tem quantos filhos?

Alessandra Negrini tem dois filhos. O primogênito é Antônio Benício Negrini, de 25 anos, fruto do seu casamento com o ator Murilo Benício. Ela também é mãe de Betina Ferreira, de 17 anos, do seu relacionamento com o cantor Otto.

Negrini e Benício tiveram um relacionamento duradouro entre 1995 e 1999, quando se separaram. O primeiro filho do casal nasceu em 1996. Hoje, o rapaz segue a mesma carreira dos meus pais – ele fez sua estreia na televisão em 2019 na novela Amor de Mãe.

A atriz também já namorou Marcos Palmeira, que interpretou José Leôncio em Pantanal (2022) recentemente, e o ator André Gonçalves, entre 2000 e 2001.

No mesmo ano, Negrini começou a namorar o cantor Otto, com quem teve um casamento duradouro até 2008. Da união nasceu Betina, em 2004. Ao contrário do meio-irmão, a jovem é mais discreta e quase não aparece ao lado da família famosa.

Depois do divórcio com o pai de sua filha, Negrini namorou o empresário Rodrigo Neves, entre 2009 e 2010, o ator Sérgio Guizé, entre 2010 e 2012, e o o fotógrafo João Wainer, por dois anos.

Em setembro deste ano, a atriz foi vista na companhia do sambista Arlindinho Cruz, com quem estaria vivendo um romance, de acordo com informações do jornal Extra. No entanto, nenhum dos dois confirmou ou negou o envolvimento amoroso até agora.