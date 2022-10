Jogo do Liverpool hoje: onde assistir e horário Premier League (22/10)

Enquanto um briga na parte de cima da classificação, o outro segue na lanterna do Campeonato Inglês. Neste sábado, o jogo do Liverpool hoje vai ser contra o Nottingham Forest às 08h30 (Horário de Brasília), pela décima terceira rodada. A partida vai ser no Estádio The Nottingham Forest Football Club.

Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Liverpool hoje

O jogo do Nottingham Forest e Liverpool hoje terá transmissão ao vivo às 08h30 (Horário de Brasília), no canal ESPN e plataforma Star +, disponível no aplicativo e também pelo site.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN transmite a partida do Campeonato Inglês para todos os estados do Brasil.

Outra maneira de assistir é através do Star +, plataforma de streaming para aplicativo de celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Dá para ter acesso de todos os pacotes pelo site www.starplus.com.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio The Nottingham Forest Football Club

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Liverpool

Niakhaté, Richards e Colback seguem fora por lesões.

Do outro lado, o Liverpool não poderá contar com Luis Diaz, Diogo Jota, Konate, Matip, Alex Oxlade-Chamberlain, Keita e o brasileiro Arthur.

Nottingham Forest: Henderson; McKenna, Willians, Cook, Aurier; Yates, Freuler, Mangala; Gibbs-White, Johnson e Jesse Lingard.

Liverpool: Alisson; Gomez, Van Dijk, Robertso, Alexander-Arnold; Henderson, Thiago, Fábio Carvalho; Salah, Roberto Firmino e Núñez.

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Nottingham Forest conseguiu o acesso para a elite do Campeonato Inglês, mas não faz um bom início de temporada até aqui. Na lanterna da tabela com 6 pontos, o time contabiliza apenas uma vitória, três empates e sete derrotas. Mesmo se vencer não poderá deixar a última posição da classificação. Na Champions League, segue na segunda posição com nove pontos e na briga pela classificação.

Do outro lado, o Liverpool contabiliza 16 pontos em sétima posição da Premier League. Depois de vencer o West Ham na última quarta-feira, o elenco de Klopp não perde por duas rodadas e, se garantir os três pontos neste sábado, assumirá a quinta posição. Os Reds tem quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

