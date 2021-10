Jogo do Liverpool x Brighton hoje: onde assistir ao vivo e horário (30/10)

Buscando a liderança, o Liverpool recebe o Brighton neste sábado, 30/10, às 11h (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Inglês no Anfield Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir o jogo do Liverpool x Brighton hoje ao vivo? O confronto entre Liverpool e Brighton terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Anfield Stadium, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Liverpool x Brighton

O técnico Klopp poderá contar com Naby Keita, recuperado de lesão, enquanto James Milner, Thiago Alcantara e Fabinho ainda estão lesionados.

Já o comandante Graham Potter não terá Dan Burn, Taylor Richards, Danny Welbeck e Steven Alzate, lesionados.

Liverpool : Alisson; Robertson, Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold; Henderson, Keita, Jones; Mané, Salah, Diogo Jota (Firmino)

: Alisson; Robertson, Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold; Henderson, Keita, Jones; Mané, Salah, Diogo Jota (Firmino) Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Grob, Lallana, Moder, Cucurella; Trossard, Maupay

Principais informações sobre o jogo de hoje

Durante a semana, o Liverpool venceu o Preston por 2 a 0 e garantiu o passaporte para a próxima fase na Copa da Liga Inglesa. Agora, volta a jogar neste sábado com todo o gás necessário pelos três pontos em busca da liderança do Campeonato Inglês. Em segundo lugar com 21 pontos, se ganhar e o Chelsea tropeçar, é o novo líder.

Enquanto isso, o Brighton foi derrotado pelo Leicester nos pênaltis na última quarta-feira pela Copa. Porém, o resultado não altera o bom desempenho que vem mostrando no início desta temporada pelo futebol inglês, tanto dentro quanto fora de casa. Em 5º com 15 pontos, o elenco contabiliza quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

+ Quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?