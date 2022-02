Jogo do Liverpool x Leeds hoje: onde assistir e horário na Premier League

Em partida da 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool enfrenta o Leeds nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Anfield, na cidade de Liverpool, às 16h45 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Liverpool hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje

A partida entre Liverpool e Leeds vai passar no canal ESPN e no streaming Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Data: 23/02/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Anfield, na cidade de Liverpool

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Liverpool aparece em segundo lugar com 57 pontos no Campeonato Inglês, tendo apenas seis pontos a menos que o líder. Por isso, se vencer o jogo desta quarta-feira, a diferença diminui e, nas próximas rodadas, o time de Liverpool pode chegar até mesmo na liderança.

Enquanto isso, o Leeds aparece em décimo quinto lugar com 23 pontos. O grupo não vence uma partida por quatro rodadas e, por isso, precisa colocar os melhores jogadores em campo nesta quarta para levar para casa a vitória em seu favor.

Escalação de Liverpool x Leeds

Klopp não poderá contar com Roberto Firmino e Diogo Jota.

Do outro lado, Marcelo Bielsa não terá Koch, Bamford, Phillips, Cooper e Hjelde.

Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Konaté, Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Keita; Origi, Díaz, Salah

Leeds: Meslier; Ayling, Forshaw, Struijk, Firpo; Forshaw, Dallas, Raphinha, Rodrigo, Harrison; Games

Relembre o último jogo do Liverpool.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.