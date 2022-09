Jogo do Manchester City hoje onde assistir, horário e escalações (17/09)

Pela oitava rodada do Campeonato Inglês, Wolves e Manchester City se enfrentam neste sábado, 17 de setembro, às 08h30 (Horário de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton. O jogo do Manchester City hoje onde assistir ao vivo e todas as informações você confere no texto abaixo.

Os Lobos ocupam a 14ª posição com 6 pontos, com uma vitória, três empates e duas derrotas. Já os ingleses seguem na vice-liderança com catorze pontos entre quatro vitórias e dois empates.

Jogo do Manchester City hoje onde assistir

O jogo do Manchester City hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Sem transmissão pela televisão, a única maneira de acompanhar a partida no Campeonato Inglês neste sábado vai ser no Star +, serviço de streaming disponível somente para assinantes.

Com transmissão exclusiva, a plataforma retransmite o futebol através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Para quem já é assinante basta acessar a plataforma com e-mail e a senha de usuário.

Para quem quer tornar-se assinante é só entrar em www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, fazer a inscrição.

Wolves x Manchester City:

Horário: 08h30 (Horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton

Jogo do Manchester City hoje onde assistir: Star +

Prováveis escalações de Wolves x Manchester City

Kalajdzic está lesionado, enquanto Chiquinho e Raul Jimenez continuam fora pelo mesmo motvo.

Provável escalação do Wolves: José Sá; Kilman, Ait-Nouri, Collins, Jonny; João Moutinho, Rúbens Neves, Matheus Nunes; Pedro Neto, Podence e Guedes.

Pep Guardiola confirmou que Laporte segue treinando, mas que ainda não está pronto. Já Walker é dúvida, mesmo melhorando no desempenho de recuperação de sua lesão.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Aké, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Phil Foden e Haaland.

Haaland vai jogar hoje?

Sim, o atacante Erling Haaland vai jogar hoje contra o Wolves, pela oitava rodada do Campeonato Inglês na nova temporada. O norueguês reencontrou a sua antiga equipe, Borussia Dortmund, durante a semana pela segunda rodada da Champions League.

Em vitória de 2 a 1, Haaland marcou o segundo gols aos 39 minutos do segundo tempo para fechar o placar e dar os três pontos ao time inglês.

Desde que chegou ao Manchester City, Haaland anotou 13 gols em 9 jogos.

Últimos jogos:

Ambos os times não jogaram no fim de semana passado já que a rodada foi suspensa por conta da morte da Rainha Elizabeth II. O último jogo do Wolves foi no sábado (03/09), pela sétima rodada do Campeonato Inglês, em vitória contra o Southampton por 1 a 0.

Já o Manchester City entrou em campo na quarta-feira (14/09) e venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, em casa, pela segunda rodada da Champions.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os dois times.

Extended Highlights | Wolves 1-5 Man City | KDB 4 Goals & Raheem Sterling Goal! Kevin De Bruyne scored four goals as City thrashed Wolves 5-1 to move within four points of the Premier League title. City’s midfield maestro had completed his hat-trick with just 24 minutes on the clock, added another on the hour and Raheem Sterling scored a late fifth to cap a memorable night in the Black Country.

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Somente sete jogos serão realizados neste fim de semana, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O torneio inglês retorna após a pausa no fim de semana passado, por conta da morte da Rainha da Inglaterra.

Por ter a Copa da Inglaterra também no fim de semana, o calendário da competição foi reduzido. Agora, somente alguns elencos entram em campo neste sábado e domingo.

Por isso, confira todos os jogos a seguir.

Aston Villa x Southampton

Nottingham Forest x Fulham

Sábado

Wolves x Manchester City – 08h30

Newcastle x Bournemouth – 11h

Tottenham x Leicester – 13h30

Domingo

Brentford x Arsenal – 08h

Everton x West Ham – 10h15

Você também vai gostar de ler: Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês