Jogo do Manchester City hoje online: onde vai passar e horário – 08/10

Vale a liderança para o Manchester City neste sábado. O elenco de Pep Guardiola recebe o Southampton pela décima rodada do Campeonato Inglês, às 11h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Manchester City hoje online.

Onde assistir jogo do Manchester City hoje online

O Star + é onde assistir jogo do Manchester City hoje online, às onze da manhã (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão ao vivo, o torcedor deve sintonizar o aplicativo de streaming para acompanhar Erling Haaland e companhia no futebol inglês. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smartv.

Para se tornar membro, o torcedor deve acessar o site www.starplus.com

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester.

Onde assistir: Star +

Últimos jogos do Southampton x Manchester City:

Southampton 1 x 4 Manchester City

Southampton 1 x 1 Manchester City

Manchester City 0 x 1 Southampton

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Manchester City e Southampton: como estão as equipes?

Após golear o Copenhague na última rodada da Champions durante a semana, o Manchester City concentra-se na disputa pela liderança do Campeonato Inglês. Vice-líder com 20 pontos, a diferença com o Arsenal, atual líder, é de apenas um ponto. Por isso, o elenco promete se armar 100% para vencer em casa e assumir a ponta da tabela.

Guardiola não poderá contar com Stones, Walker e Phillips, lesionados.

Escalação do Manchester City: Ederson; Aké, Gómez, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Phil Foden, Haaland e Bernardo Silva.

Do outro lado, o Southampton não disputa outras competições internacionais e por isso tem a opção de focar 100% no Campeonato Inglês. Com apenas 7 pontos conquistados, o elenco vem na décima sexta posição com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Para fugir do rebaixamento, terá de vencer e torcer por tropeços dos adversários na rodada.

Ao jogo deste sábado, Lavia e Livramento são baixas.

Escalação do Southampton: Bazunu; Salisu, Perraud, Walker-Peters, Bella-Kotchap; Ward-Prowse, Maitland-Niles, Aribo, Elyounoussi; Armstrong e Adams.

Como funciona o Campeonato Inglês?

Vinte equipes disputam a Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês na temporada. São trinta e oito rodadas divididas em primeiro e segundo turno, com 19 rodadas em cada fase.

A competição é jogada em pontos corridos, onde cada vitória vale três pontos e o empate um para ambos os lados no confronto. Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão inglês.

Na parte de cima, os quatro primeiros garantem a classificação para a Champions, enquanto o 5º lugar se garante até a Liga Europa. Enquanto isso, na parte de baixo, os três últimos vão para a segunda divisão do Campeonato Inglês.

