Jogo do Manchester City x Chelsea: onde assistir neste domingo (21/05)

O Manchester City é campeão inglês! Com a derrota do Arsenal, o time de Guardiola consagrou-se o vitorioso da temporada no Campeonato Inglês. Mas para fechar os jogos restantes, neste domingo, 21 de maio, o jogo do Manchester City é contra o Chelsea no Etihad Stadium, às 12h, horário de Brasília, pela penúltima rodada.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City e Chelsea hoje terá transmissão da ESPN e Star Plus neste domingo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

Todos os embates do Campeonato Inglês são exibidos pelos canais ESPN no Brasil. Também dá para assistir no serviço de streaming Star Plus, disponível para assinantes no site ou nos aplicativos entre dispositivos com acesso à internet.

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

Onde assistir jogo do Manchester City hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Manchester City x Chelsea

Depois de garantir a classificação para a final da Champions, o Manchester de Pep Guardiola entra em campo neste domingo para o clássico inglês, já campeão da temporada. O time não terá nenhum novo desfalque.

Já Frank Lampard não poderá contar com Reece James, Mount, Broja, Cucurella, Chilwell, Kanté e Koulibaly.

Manchester City: Ederson; Laporte, Akanji, Dias, Stones; Gundogan, Rodri, Phil Foden; De Bruyne, Mahrez e Haaland.

Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Hall; Loftus-Cheek, Enzo Fernández, Gallagher; Madueke, Sterling e João Félix.

City campeão inglês de 2023

Com a derrota do Arsenal para o Nottingham Forest ontem, o Manchester City confirmou o nono título inglês da sua história. O time de Pep Guardiola nem precisou entrar em campo para garantir a taça da temporada.

Em primeiro lugar com 85 pontos, o elenco azul contabiliza 27 vitórias, quatro empates e quatro derrotas no Campeonato Inglês, a melhor campanha dentro de campo. É o terceiro título seguido na Premier League.

Além da taça, o City também carimbou o passaporte para a final da Champions ao derrotar o Real Madrid na semifinal.

Como está o Chelsea?

Na contramão das comemorações, o Chelsea ocupa a 12ª posição com 43 pontos sob o comando de Frank Lampard, ídolo do clube. O time acumula 11 vitórias, 10 empates e 14 derrotas na temporada entre 35 partidas disputadas.

Sem lutar pelo título, os Blues também não podem alcançar a parte de cima da tabela. A diferença para o sétimo colocado, classificado na Conference League, é de 15 pontos. Por isso, o Chelsea só luta por uma melhor colocação até o fim da competição.

